اعتقال زوجة سفاح إسطنبول.. استخدم قنابل مضيئة وينتمي لشعوب "الأويغور"

قتل ضحاياه باحترافية عالية وصوّب رصاصات "الكلاشينكوف" في الرأس والصدر

بعد تمكّنها من تحديد صورته الشخصية، أكدت السلطات التركية أن منفذ الهجوم على الملهى الليلي والمطعم "رينا" في إسطنبول، الأحد الماضي سبق أن زار ولاية قونيا وسط الأناضول قبل شهرين من تنفيذه للهجوم.

ووفقاً لموقع "خبر ترك"، فإن السلطات تمكّنت من تحديد هوية منفذ الهجوم الذي قالت إنه ينتمي لشعوب "الأويغور" التركية -وهي شعوب تركية تسكن العديد من الدول الآسيوية مثل الصين وأوزباكستان وكازاخستان وقرغيزستان بالإضافة لروسيا وأوكرانيا وغيرها- وهو ما يعني أن القاتل ربما يحمل جنسية واحدة من هذه الدول.

وأكد الموقع أن منفذ الهجوم وصل لولاية قونيا في شهر نوفمبر 2016، برفقة زوجته وطفليه، في محاولة منه لتفادي لفت أنظار السلطات لخططه والكشف عنها.

واعتقلت السلطات التركية زوجة المتهم، الذي لم تفصح عن اسمه بعدُ، في حين تستمر عمليات البحث عنه في مناطق مختلفة في تركيا.

ووفق "هافنغتون بوست عربي" بدأت تفاصيل الهجوم الدموي تتضح رويداً رويداً بعد المعلومات التي جمعتها السلطات وروايات شهود العيان الذين وُجدوا في مكان الحادث، إذ يؤكد أحدهم، وهو نادل كان يعمل في الملهى عند وقوع الحادث، أن القاتل استخدم القنابل المضيئة ليتمكّن من تغيير مخزن سلاحه، مضيفاً أنه شاهد القاتل يلقي القنابل ذاتها ثلاث مرات بهدف توسيع مدى رؤيته، إذ أضاءت قنابله المكان، على حد تعبيره.

ويؤكد موقع "خبر ترك" أن الأسلحة والقنابل التي استخدمها القاتل أثناء تغيير مخزن سلاحه هي أسلحة تُستخدم في العادة من قبل الوحدات الخاصة أثناء عملياتها المعقدة.

وتمكّن منفذ الهجوم الذي فتح النار على المحتفلين بليلة رأس السنة في أحد أشهر الملاهي والمطاعم في إسطنبول، من قتل 39 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 20 عربياً، وأصاب 65 آخرين قبل أن يغادر المكان مستغلاً حالة الفوضى التي تسبب بها الهجوم.

وكشفت تقارير السلطات التركية عن الحرفية العالية التي يتمتع بها منفذ الهجوم الذي استخدم سلاحاً من نوع كلاشينكوف (7.62 mm AK- 47). وأشارت تقارير الطب الشرعي إلى أن القاتل تعمَّد تصويب سلاحه نحو مناطق الرأس والصدر والظهر لإسقاط أكبر عدد من الضحايا، وأن بعض الرصاصات اخترقت جسد أكثر من شخص في آن واحد.