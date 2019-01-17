اعتماد أسماء أعضاء لجنة الحكام الجدد .. وصياغة توصيات تطوير التحكيم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة المكلف مدير التطوير في دائرة التحكيم "مرعي بن محمد العواجي"، صباح اليوم الاثنين؛ أسماء أعضاء اللجنة والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم، وذلك بتوجيه من رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت"، الذي طلب إعادة تشكيل وتوزيع المهام للجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة المكلف "مرعي بن محمد العواجي" في مقر الاتحاد صباح اليوم الاثنين، والذي بدوره بدأ حديثه بشكر رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، والأمين العام، ومجلس الإدارة على الثقة بتكليفه رئيساً للجنة الحكام، متمنياً التوفيق للجميع في المهام الموكلة لهم، ومن ثم عقد رئيس الاتحاد اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة "مرعي العواجي" لمناقشة العديد من الأمور.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لخطة عمل لجنة الحكام في الفترة المقبلة، وصياغة توصيات سيتم رفعها لرئيس الاتحاد لاعتمادها.

إلى ذلك، عقد رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت" اجتماعاً مع رئيس لجنة الحكام والأعضاء ظهر اليوم الاثنين في مكتبه، تحدث من خلاله معهم عن كافة الأمور التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل الحكام.

لجنة الحكام الرئيسية:

رئيس اللجنة المكلف "مرعي بن محمد العواجي"

محمد بن سعد بخيت "مقرر اللجنة"

محمد بن عبدالله النوفل، "عضو"

حسين بن دخيل الله المغامسي، "عضو"

فهد بن إبراهيم الملحم "عضو"

عزيز بن غويزي الشريف "إداري"

مشعل بن محمد الذيبان "إداري".