اعتماد 9 تخصصات في برنامج الزمالة السعودية الكامل بالطائف

لتأهيل الأطباء والاعتراف الشامل وفقًا لمدة تتراوح بين 4 و5 أعوام

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج الزمالة السعودية الكامل في تخصصي "العظام والمسالك البولية"، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وكذلك تخصصي "العظام والأنف والأذن والحنجرة"، في مجمع الملك فيصل الطبي، مطلع الأسبوع الماضي؛ لتكون برامج معتمدة كلياً تضاف إلى حزمة البرامج المعتمدة في مستشفيات صحة الطائف لتأهيل وتدريب الأطباء ومنحهم الاعتراف الكلي وفقًا لسنوات البرامج المعتمدة.

وتتراوح البرامج بين 4 و5 سنوات في تخصصات أساسية، وهي تتمثل في مستشفى الملك عبدالعزيز بـ"برنامج الزمالة السعوديه في الجراحة العامة، برنامج الزمالة السعوديه في الباطنة العامة، برنامج الزمالة السعودية في الأشعة، وبرنامج الزمالة السعودية في النساء والولادة".

وتتمثل في مجمع الملك فيصل الطبي بـ"برنامج الزمالة السعودية في الجراحة العامة، وبرنامج الزمالة السعودية في الباطنة".

وفي مستشفى الصحة النفسية: "برنامج الزمالة السعودية في الطب النفسي الجنائي، واعتبار المستشفى مركز تدريب للطب النفسي الجنائي، وبرنامج الزمالة السعودية للطب النفسي المستوى المبتدئ، ويجري العمل على أن يكون المستشفى مركزًا تدريبيًا مستقلاً".

وتشمل البرامج في مستشفى الأطفال: "برنامج الزمالة السعودية لطب الأطفال، وبرنامج الطب الأسري في الصحة العامة".

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أنه يجري العمل حالياً على اعتمادات جديدة في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، بمتابعة مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المؤنس، ولجنة من أطباء المحافظة ممن يعملون على تحقيق ذلك في القريب العاجل.