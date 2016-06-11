اعتماد 19 مرشحاً لانتخابات مجلس مؤسسات حجاج الداخل

بهدف ضخ "دماء جديدة" وتحقيق مزيد من الإنجازات

اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة؛ قبول ترشيح ١٩ مرشحاً لانتخابات المجلس.



جاء ذلك بعد اعتماد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن؛ الدليل الإجرائي لانتخابات الدورة الثانية لمجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، والإجراءات الانتخابية.

وتهدف وزارة الحج والعمرة، إلى ضخ "دماء جديدة" في المجلس، وتحقيق مزيد من الإنجازات، في إطار تجويد الخدمة المقدَّمة لضيوف الرحمن، بما يتفق ورؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ومبادرات وزارة الحج والعمرة؛ للنهوض باقتصاديات وخدمات قطاع الحج والعمرة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة أسماء 19 مرشحاً لانتخابات المجلس، وهم:

1- أيمن بهاء الدين السراج

2- بدر جميل القرشي

3- بندر عبدالله الراجحي

4- رائد دخيل الله القرشي

5- ساعد سعيد الجهني

6- سامي سالم القرشي

7- سراج محمد القرشي

8- سعيد دخيل الله الرشيدي

9- صالح عطية الحارثي

10 - صالح غازي الظفيري

11- طلعت علي سابق

12- عادل عبدالوهاب خان

13- عبدالرحمن فالح الحقباني

14- عبدالقادر محمد الجبرتي

15- عبدالله أحمد العصفور

16- فهيد معيش القرشي

17- محمد خالد قديمي

18- محمد سعد جميل القرشي

19- هاني سليمان طلب

