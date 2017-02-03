اكتمال مليون طلب في "حساب المواطن".. والمسجلون يتجاوزون 1.7 مليون
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن آخر إحصائيات عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن.
وقال "أبا الخيل" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وصلت أعداد المسجلين في برنامج #حساب_المواطن حتى الآن إلى 1.7 مليون مسجل؛ منهم 1.1 مليون بياناتهم مكتملة".
اكتمال مليون طلب في "حساب المواطن".. والمسجلون يتجاوزون 1.7 مليون
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-02-03
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن آخر إحصائيات عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن.
وقال "أبا الخيل" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وصلت أعداد المسجلين في برنامج #حساب_المواطن حتى الآن إلى 1.7 مليون مسجل؛ منهم 1.1 مليون بياناتهم مكتملة".
03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
04:21 PM
اكتمال مليون طلب في "حساب المواطن".. والمسجلون يتجاوزون 1.7 مليون
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن آخر إحصائيات عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن.
وقال "أبا الخيل" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وصلت أعداد المسجلين في برنامج #حساب_المواطن حتى الآن إلى 1.7 مليون مسجل؛ منهم 1.1 مليون بياناتهم مكتملة".