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​الآسيوي يكلف أربعة طواقم تحكيم سعودية في كأس الاتحاد والأبطال

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة بعض المباريات في منافستي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا إلى حكام؛ حيث جاء التكليف على النحو التالي:
 
مباريات كأس الاتحاد الآسيوي:
كلف الحكام "محمد الهويش، وبدر الشمراني، وهشام الرفاعي" بإدارة مواجهة فريق صحم العماني ضد نظيره فريق المحرق البحريني، والمقرر إقامتها في سلطنة عمان يوم 21 فبراير. فيما يقود "شكري الحنفوش" مباراة فريق بنغالور ايست بنغال من الهند، وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند، ويساعده كلٌّ من "خلف زيد، وعبدالرحيم الشمري، وخالد الطريس".

مباريات دوري أبطال آسيا:
وتم تكليف الحكم "فهد المرداسي" بقيادة مواجهة أديلايد الأسترالي، فيما لم يتم تحديد الطرف الثاني للقاء والمقرر إقامته في أستراليا يوم 22 فبراير؛ على أن يساعده "عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، وخالد الطريس".

وسيقود طاقم تحكيم بقيادة "تركي الخضير" مواجهة غامبا اوساكا الياباني، فيما لم يتحدد الطرف الثاني للمباراة التي ستقام في اليابان يوم 7 فبراير ويعاونه "فهد العمري، وخلف زيد".​

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​الآسيوي يكلف أربعة طواقم تحكيم سعودية في كأس الاتحاد والأبطال
سبق

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة بعض المباريات في منافستي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا إلى حكام؛ حيث جاء التكليف على النحو التالي:
 
مباريات كأس الاتحاد الآسيوي:
كلف الحكام "محمد الهويش، وبدر الشمراني، وهشام الرفاعي" بإدارة مواجهة فريق صحم العماني ضد نظيره فريق المحرق البحريني، والمقرر إقامتها في سلطنة عمان يوم 21 فبراير. فيما يقود "شكري الحنفوش" مباراة فريق بنغالور ايست بنغال من الهند، وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند، ويساعده كلٌّ من "خلف زيد، وعبدالرحيم الشمري، وخالد الطريس".

مباريات دوري أبطال آسيا:
وتم تكليف الحكم "فهد المرداسي" بقيادة مواجهة أديلايد الأسترالي، فيما لم يتم تحديد الطرف الثاني للقاء والمقرر إقامته في أستراليا يوم 22 فبراير؛ على أن يساعده "عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، وخالد الطريس".

وسيقود طاقم تحكيم بقيادة "تركي الخضير" مواجهة غامبا اوساكا الياباني، فيما لم يتحدد الطرف الثاني للمباراة التي ستقام في اليابان يوم 7 فبراير ويعاونه "فهد العمري، وخلف زيد".​

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:26 PM

​الآسيوي يكلف أربعة طواقم تحكيم سعودية في كأس الاتحاد والأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة بعض المباريات في منافستي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا إلى حكام؛ حيث جاء التكليف على النحو التالي:
 
مباريات كأس الاتحاد الآسيوي:
كلف الحكام "محمد الهويش، وبدر الشمراني، وهشام الرفاعي" بإدارة مواجهة فريق صحم العماني ضد نظيره فريق المحرق البحريني، والمقرر إقامتها في سلطنة عمان يوم 21 فبراير. فيما يقود "شكري الحنفوش" مباراة فريق بنغالور ايست بنغال من الهند، وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند، ويساعده كلٌّ من "خلف زيد، وعبدالرحيم الشمري، وخالد الطريس".

مباريات دوري أبطال آسيا:
وتم تكليف الحكم "فهد المرداسي" بقيادة مواجهة أديلايد الأسترالي، فيما لم يتم تحديد الطرف الثاني للقاء والمقرر إقامته في أستراليا يوم 22 فبراير؛ على أن يساعده "عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، وخالد الطريس".

وسيقود طاقم تحكيم بقيادة "تركي الخضير" مواجهة غامبا اوساكا الياباني، فيما لم يتحدد الطرف الثاني للمباراة التي ستقام في اليابان يوم 7 فبراير ويعاونه "فهد العمري، وخلف زيد".​

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