"الأبحاث والتسويق" تعلن عن استقالة "عزام الدخيل".. وتعيين غسان الشبل رئيساً

الدخيل أكد أن استقالته لظروفه الشخصية

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن استقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عزام بن محمد الدخيل.

وبينت المجموعة أن الدخيل تقدم باستقالته في 01/29/ 2017م وذلك لظروفه الشخصية، مبينة أن مجلس إدارة المجموعة وافق على الاستقالة بتاريخ 29/ 01/ 2017م على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من تاريخ 29/ 01/ 2017م .

كما قرر المجلس بتاريخ 29 /01 /2017م تعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة (عضو تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ 2017/01/29م، ولا تعد موافقة المجلس نهائية حيث سيتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة بالشكر والتقدير للدكتور عزّام بن محمد الدخيّل على جهوده وإسهاماته المثمرة خلال فترة عمله عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة متمنين له التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن الدكتور غسان الشبل يحمل درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية مع تخصص في الاقتصاد وفي علوم الحاسب الآلي من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة ذاتها، إضافة إلى عدة دبلومات في إدارة التصنيع والتقنية والمحاسبة، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة الخطوط العربية السعودية، وقد كان عضواً في مجالس وهيئات عديدة، أبرزها عضو في الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ورئيس اللجنة التنفيذية، إضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.