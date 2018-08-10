تباشر الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان منذ ساعات جريمة بشعة، نفَّذها جانٍ سعودي، بقيامه بقتل شخص وإصابة شقيقه بسلاح ناري، فيما نجا ثالث، وفقًا للمعلومات الأولية. وكشفت المعلومات الأولية أن الجاني نفَّذ جريمته بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، ونتج منها مقتل شخص، فيما أُصيب شقيقه، ونجا ثالثهما. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المصاب نُقل ليتلقى العلاج في المستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية عملها ميدانيًّا حتى هذه اللحظات.

الأجهزة الأمنية تباشر جريمة بشعة انتهت بمقتل شخص وإصابة شقيقه بـ"داير جازان" محمد المواسي سبق 2017-08-09 تباشر الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان منذ ساعات جريمة بشعة، نفَّذها جانٍ سعودي، بقيامه بقتل شخص وإصابة شقيقه بسلاح ناري، فيما نجا ثالث، وفقًا للمعلومات الأولية.



وكشفت المعلومات الأولية أن الجاني نفَّذ جريمته بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، ونتج منها مقتل شخص، فيما أُصيب شقيقه، ونجا ثالثهما.



وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المصاب نُقل ليتلقى العلاج في المستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية عملها ميدانيًّا حتى هذه اللحظات.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 01:29 AM

الأجهزة الأمنية تباشر جريمة بشعة انتهت بمقتل شخص وإصابة شقيقه بـ"داير جازان" المصاب يعالَج بالمستشفى فيما تواصل الشرطة عملها ميدانيًّا حتى هذه اللحظات





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تباشر الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان منذ ساعات جريمة بشعة، نفَّذها جانٍ سعودي، بقيامه بقتل شخص وإصابة شقيقه بسلاح ناري، فيما نجا ثالث، وفقًا للمعلومات الأولية.



وكشفت المعلومات الأولية أن الجاني نفَّذ جريمته بمحافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، ونتج منها مقتل شخص، فيما أُصيب شقيقه، ونجا ثالثهما.



وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المصاب نُقل ليتلقى العلاج في المستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية عملها ميدانيًّا حتى هذه اللحظات.

