الأحد القادم.. توزيع وثائق خريجي كليات الأفلاج

موعد تسليمها للخريجات يتحدد خلال هذا الأسبوع

تبدأ كليات الجامعة التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الأفلاج، توزيع الوثائق على الخريجين يوم الأحد القادم؛ فيما لم تحدد موعد تسليم وثائق الخريجات.



وقال المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم توزيع وثائق طلاب كليات الأفلاج الأحد، وسيحدد موعد تسليم وثائق الطالبات خلال هذا الأسبوع بعد وصولها من الكلية.



