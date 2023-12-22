الأحوال المدنية تستعرض خدماتها في "معرض الكتاب"

عرضت من خلاله معلومات تعريفية لخدماتها وما يتوفر لديها من إمكانات

تقيم الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة جناحًا مصاحبًا في فعاليات معرض الكتاب، تقدم من خلاله معلومات تعريفية لخدماتها وما يتوفر لديها من إمكانات.



ولقي الجناح إعجاب وإقبال الزوار، حيث أبرز شعار رؤية المملكة ٢٠٣٠ وشعار إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة؟"، وتصدره صورة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونص كلمته لشعار كيف نكون قدوة؟ .



من جهة أخرى أبدى مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بندر بن عبدالله آل مشيط سعادته بما يلاقيه جناح الأحوال من إقبال ينم عما تمثله الأحوال المدنية من أهمية لدى الناس، مؤكدًا سعادة القطاع بخدمة الناس وتسخير كل الطاقات البشرية والتقنية لإنجاز طلباتهم .

وتسعى الأحوال المدنية لتسهيل خدمة المستفيدين وتقديمها لهم بأيسر وأسرع الطرق ، وفقًا لما وفرتها لها الحكومة الرشيدة وبتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حيث تقدم خدمة "تقدير " المتمثلة في خدمة كبار السن والمرضى وذوي الظروف الخاصة في أماكن وجودهم تقديرًا لظروفهم، كما تم توفير عربات متنقلة يتم تسييرها لتقديم خدمات الأحوال المدنية في أماكن التجمعات البشرية مثل الجامعات والقطاعات العسكرية وغيرها ، وخدمة الاتصال المرئي التي يستطيع المستفيد من خلالها التواصل مباشرة مع وكيل وزارة الداخلية في حال تعذر خدمته من قِبل مكاتب الأحوال المدنية.

