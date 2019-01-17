"الأحوال المدنية" تواصل تقديم خدماتها داخل نادي قوى الأمن بالرياض

عربة متنقلة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والوصول إلى أماكنهم

تواصل الأحوال المدنية تقديم خدماتها في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، من خلال العربة المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وتقدم العربة المتنقلة كافة الخدمات الرسمية الخاصة بالهوية الوطنية، وسجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل وقائع الميلاد والزواج وشهادة الوفاة وطباعة شريحة البيانات (برنت).

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن العربات المتنقلة في الأحوال المدنية سبق أن قدمت خدماتها في العديد من الجهات الحكومية والجامعات في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين والوصول لهم في أماكنهم.