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الأخضر الأولمبي يحقق فوزًا كبيرًا على غلطة سراي التركي

حقق المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على فريق غلطة سراي التركي B بأربعة أهداف نظيفة في معسكره الإعدادي المقام في إسطنبول تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا المزمع انطلاقها بالصين في يناير المقبل.


وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين حسين سالم وحمدان الشمراني ومحمد السبيعي وعبدالعزيز الجمعان.


من جانب آخر أعرب مدرب الأخضر الوطني صالح المحمدي عن سعادته بنجاح المعسكر الإعدادي، مبينًا أن اللاعبين استفادوا من المباريات الودية والتي منحوا فيها الفرصة الكاملة لإثبات مستوياتهم مقدمًا شكره لهم على الانضباط داخل الملعب وخارجه والمستوى الفني العالي.


وبيّن المحمدي أنه سيقدم تقارير فنية حول المعسكر للمدير الفني للمنتخب الأولمبي دانيال تيغالي وعن الفترة الماضية.

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الأخضر الأولمبي يحقق فوزًا كبيرًا على غلطة سراي التركي
سبق

حقق المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على فريق غلطة سراي التركي B بأربعة أهداف نظيفة في معسكره الإعدادي المقام في إسطنبول تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا المزمع انطلاقها بالصين في يناير المقبل.


وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين حسين سالم وحمدان الشمراني ومحمد السبيعي وعبدالعزيز الجمعان.


من جانب آخر أعرب مدرب الأخضر الوطني صالح المحمدي عن سعادته بنجاح المعسكر الإعدادي، مبينًا أن اللاعبين استفادوا من المباريات الودية والتي منحوا فيها الفرصة الكاملة لإثبات مستوياتهم مقدمًا شكره لهم على الانضباط داخل الملعب وخارجه والمستوى الفني العالي.


وبيّن المحمدي أنه سيقدم تقارير فنية حول المعسكر للمدير الفني للمنتخب الأولمبي دانيال تيغالي وعن الفترة الماضية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:37 PM

الأخضر الأولمبي يحقق فوزًا كبيرًا على غلطة سراي التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على فريق غلطة سراي التركي B بأربعة أهداف نظيفة في معسكره الإعدادي المقام في إسطنبول تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا المزمع انطلاقها بالصين في يناير المقبل.


وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعبين حسين سالم وحمدان الشمراني ومحمد السبيعي وعبدالعزيز الجمعان.


من جانب آخر أعرب مدرب الأخضر الوطني صالح المحمدي عن سعادته بنجاح المعسكر الإعدادي، مبينًا أن اللاعبين استفادوا من المباريات الودية والتي منحوا فيها الفرصة الكاملة لإثبات مستوياتهم مقدمًا شكره لهم على الانضباط داخل الملعب وخارجه والمستوى الفني العالي.


وبيّن المحمدي أنه سيقدم تقارير فنية حول المعسكر للمدير الفني للمنتخب الأولمبي دانيال تيغالي وعن الفترة الماضية.

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