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الأخضر الأولمبي يواجه غلطة سراي ودياً

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مساء الرابعة من يوم غدٍ الاثنين مباراته الودية أمام فريق غلطة سراي التركي، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إسطنبول والذي يمتد حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين يناير المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، كثّف مدرب منتخبنا الوطني صالح المحمدي التمارين التكتيكية في الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الأخضر اليوم الأحد على ملعب جبيزي، قبيل المباراة الودية التي تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، وعمد الجهاز الفني خلال المران على تنويع التمارين التكتيكية، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواجه غلطة سراي ودياً
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مساء الرابعة من يوم غدٍ الاثنين مباراته الودية أمام فريق غلطة سراي التركي، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إسطنبول والذي يمتد حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين يناير المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، كثّف مدرب منتخبنا الوطني صالح المحمدي التمارين التكتيكية في الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الأخضر اليوم الأحد على ملعب جبيزي، قبيل المباراة الودية التي تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، وعمد الجهاز الفني خلال المران على تنويع التمارين التكتيكية، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:58 PM

الأخضر الأولمبي يواجه غلطة سراي ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مساء الرابعة من يوم غدٍ الاثنين مباراته الودية أمام فريق غلطة سراي التركي، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في إسطنبول والذي يمتد حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين يناير المقبل.

وعلى الصعيد الميداني، كثّف مدرب منتخبنا الوطني صالح المحمدي التمارين التكتيكية في الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الأخضر اليوم الأحد على ملعب جبيزي، قبيل المباراة الودية التي تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، وعمد الجهاز الفني خلال المران على تنويع التمارين التكتيكية، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

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