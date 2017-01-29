الأخضر الشاب ينهي مشاركته في بطولة أنطاليا الدولية

اختتم المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مشاركته اليوم الأحد في بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية، التي تأتي ضمن برنامجه التحضيري لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى مدينة الرياض، بعد أن خاض الأخضر ثلاث مباريات في البطولة الدولية أمام أذربيجان "مباراتين" وأمام السودان.

وعمل "سعد الشهري" مدرب المنتخب الوطني للشباب على الزجّ بالعديد من اللاعبين في مباريات البطولة للوقوف على مدى جاهزيتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة قبل خوض كأس العالم.

من جهته، أشاد "الشهري" بمشاركة المنتخب في بطولة أنطاليا الدولية، مبينًا أن اللاعبين يحتاجون إلى خوض العديد من المباريات قبل المشاركة في مونديال العالم، لافتًا إلى أن مثل تلك المباريات والبطولات الودية يستفيد منها اللاعبون.

من جانبه، أكد "موسى الزياد" نائب المشرف العام على المنتخبات السنية عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رئيس بعثة الأخضر الشاب؛ أن كافة الأمور في المنتخب جاءت بالشكل المطلوب، مقدمًا شكره لجميع الأجهزة في الأخضر واللاعبين على ما قدموه من جهد من أجل الاستفادة من المشاركة في البطولة، لافتًا إلى أنها ستؤتي ثمارَها قبل خوض مونديال العالم.