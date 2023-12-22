الأخضر الشباب يتعادل مع موريتانيا بهدف لمثله

خاض المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم اليوم الثلاثاء ثانية مبارياته الودية أمام نظيره الموريتاني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز "ملعب الجوهرة" في جدة، والتي تأتي ضمن استعدادات الأخضر الشاب لخوض مونديال العالم تحت 20 عامًا الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله سجل للمنتخب الوطني اللاعب "حسن أبو شراره"، فيما عادل النتيجة للمنتخب الموريتاني لاعبه "فورد تراوري".



وشهدت المباراة تبادل الدروع التذكارية بين المشرف العام على المنتخبات السنية "خالد الزيد"، ورئيس وفد المنتخب الموريتاني بين شوطي المباراة.

