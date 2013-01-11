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"الأخضر" بمستوى باهت يتعادل مع سلوفينيا سلبياً

في إطار معسكره الودي المقام في أبو ظبي

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره سلوفينيا سلبياً في مباراة ودية جمعتهما على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" وذلك خلال معسكر الأخضر المقام هناك.


ودخل مدرب الأخضر "مارفيك" اللقاء بتشكيلة مكونة من: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، محمد الفتيل، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نواف العابد، محمد السهلاوي.


التبديلات:
شارك ناصر الشمراني، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالمجيد الرويلي، منصور الحربي مكان حسن كادش، عبدالملك الخيبري، تيسير الجاسم، محمد السهلاوي، سلمان الفرج.
 
المباراة: 
ظهرت المباراة بمستوى فني متواضع ولم يقدم الطرفان أي مستوى يذكر، حيث انحصر أغلب اللعب في وسط الملعب مع تراجع لمنتخب سلوفينيا للدفاع.


وفي الدقيقة ١٤ مرر نواف العابد كرة إلى تيسير الجاسم استلمها وراوغ الدفاع وضعها ساقطة ارتطمت في العارضة.
رد عليها منتخب سلوفينيا في الدقيقة ٢٠ بكرة عرضية أبعدها محمد آل فتيل
وعند الدقيقة ٣٣ سدد نواف العابد كرة قوية لكنها في يد الحارس.
وفي الشوط الثاني تحسن مستوى سلوفينيا وهدد مرمى السعودية بكرتين،
وعند الدقيقة ٦١ مرر نواف العابد كرة إلى يحيى الشهري لعبها عرضية سددها سلمان الفرج على الطائر ارتطمت في قدم الحارس.
بعدها بدقيقة استغل تيسير الجاسم تقدم الحارس ولعب كرة ساقطة أبعدها الدفاع.
وعند الدقيقة ٧٨ حصل سلوفينيا على خطأ ومن رأسية ضربها أحد اللاعبين مرت بجوار مرمى ياسر المسيليم.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" بمستوى باهت يتعادل مع سلوفينيا سلبياً
سبق

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره سلوفينيا سلبياً في مباراة ودية جمعتهما على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" وذلك خلال معسكر الأخضر المقام هناك.


ودخل مدرب الأخضر "مارفيك" اللقاء بتشكيلة مكونة من: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، محمد الفتيل، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نواف العابد، محمد السهلاوي.


التبديلات:
شارك ناصر الشمراني، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالمجيد الرويلي، منصور الحربي مكان حسن كادش، عبدالملك الخيبري، تيسير الجاسم، محمد السهلاوي، سلمان الفرج.
 
المباراة: 
ظهرت المباراة بمستوى فني متواضع ولم يقدم الطرفان أي مستوى يذكر، حيث انحصر أغلب اللعب في وسط الملعب مع تراجع لمنتخب سلوفينيا للدفاع.


وفي الدقيقة ١٤ مرر نواف العابد كرة إلى تيسير الجاسم استلمها وراوغ الدفاع وضعها ساقطة ارتطمت في العارضة.
رد عليها منتخب سلوفينيا في الدقيقة ٢٠ بكرة عرضية أبعدها محمد آل فتيل
وعند الدقيقة ٣٣ سدد نواف العابد كرة قوية لكنها في يد الحارس.
وفي الشوط الثاني تحسن مستوى سلوفينيا وهدد مرمى السعودية بكرتين،
وعند الدقيقة ٦١ مرر نواف العابد كرة إلى يحيى الشهري لعبها عرضية سددها سلمان الفرج على الطائر ارتطمت في قدم الحارس.
بعدها بدقيقة استغل تيسير الجاسم تقدم الحارس ولعب كرة ساقطة أبعدها الدفاع.
وعند الدقيقة ٧٨ حصل سلوفينيا على خطأ ومن رأسية ضربها أحد اللاعبين مرت بجوار مرمى ياسر المسيليم.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:27 PM
في إطار معسكره الودي المقام في أبو ظبي

"الأخضر" بمستوى باهت يتعادل مع سلوفينيا سلبياً

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
7
11,468

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره سلوفينيا سلبياً في مباراة ودية جمعتهما على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" وذلك خلال معسكر الأخضر المقام هناك.


ودخل مدرب الأخضر "مارفيك" اللقاء بتشكيلة مكونة من: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، محمد الفتيل، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نواف العابد، محمد السهلاوي.


التبديلات:
شارك ناصر الشمراني، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، عبدالمجيد الرويلي، منصور الحربي مكان حسن كادش، عبدالملك الخيبري، تيسير الجاسم، محمد السهلاوي، سلمان الفرج.
 
المباراة: 
ظهرت المباراة بمستوى فني متواضع ولم يقدم الطرفان أي مستوى يذكر، حيث انحصر أغلب اللعب في وسط الملعب مع تراجع لمنتخب سلوفينيا للدفاع.


وفي الدقيقة ١٤ مرر نواف العابد كرة إلى تيسير الجاسم استلمها وراوغ الدفاع وضعها ساقطة ارتطمت في العارضة.
رد عليها منتخب سلوفينيا في الدقيقة ٢٠ بكرة عرضية أبعدها محمد آل فتيل
وعند الدقيقة ٣٣ سدد نواف العابد كرة قوية لكنها في يد الحارس.
وفي الشوط الثاني تحسن مستوى سلوفينيا وهدد مرمى السعودية بكرتين،
وعند الدقيقة ٦١ مرر نواف العابد كرة إلى يحيى الشهري لعبها عرضية سددها سلمان الفرج على الطائر ارتطمت في قدم الحارس.
بعدها بدقيقة استغل تيسير الجاسم تقدم الحارس ولعب كرة ساقطة أبعدها الدفاع.
وعند الدقيقة ٧٨ حصل سلوفينيا على خطأ ومن رأسية ضربها أحد اللاعبين مرت بجوار مرمى ياسر المسيليم.
 

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