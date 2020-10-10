الأخضر يواجه غانا وديًا في جدة .. الليلة

في ثاني مبارياته التحضيرية لمونديال روسيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الثامنة والربع من مساء اليوم مواجهته الودية الثانية أمام منتخب غانا، وذلك ضمن معسكره المقام حاليًا في جدة.



ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، المباراة التي ستشهد حضورًا بالمجان للجماهير بقرار من اتحاد القدم.



وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة تحضيرات الأخضر لمونديال روسيا ٢٠١٨ والذي صعد له الأخضر قبل نحو شهر من الآن.



وخاض الأخضر مباراة ودية السبت الماضي أمام منتخب جامايكا وكسبها بنتيجة ٥-٢.



ويسعى باوزا مدرب الأخضر الجديد للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة عدد كبير للمونديال.

