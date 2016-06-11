الأرجنتين تكسب البرازيل بهدف ودياً في "ملبورن"

حقّقت الأرجنتين الفوز على البرازيل؛ غريمتها التقليدية، في أميركا الجنوبية 1 / 0، في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في ملبورن، وهي الأولى لمنتخب التانجو بإشراف مدربه الجديد خورخي سامباولي.



وسجل جابريال مركادو؛ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر كرة مرتدة من العارضة بعد كرة رأسية لنيكولاس أوتامندي.



وكان سامباولي؛ قد تولى الإشراف على المنتخب الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، خلفاً لإدواردو باوتسا؛ الذي أُقيل من منصبه إثر النتائج المخيبة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم؛ حيث يحتل فيها الفريق المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق ضد بطل أوقيانيا.



واذا كان المنتخب الأرجنتيني قد خاض المباراة بكامل نجومه على رأسهم ليونيل ميسي، فإن المنتخب البرازيلي افتقد أكثر من لاعب أساسي على رأسهم نيمار ومارسيلينو.



والخسارة هي الأولى للمنتخب البرازيلي منذ أن تولى الإشراف عليه تيتي؛ قبل أقل من سنة علماً بأنه كان أول منتخب يضمن تأهله من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بابتعاده 9 نقاط في الصدارة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.

