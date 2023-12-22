"الأرصاد": أجواء المملكة غائمة و6 مناطق على موعد مع العوالق الترابية

قالت: فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان

توقعت هيئة الأرصاد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس: تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، والأجزاء الشرقية لمنطقتيْ مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.