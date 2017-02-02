"الأرصاد": الكتلة الهوائية الباردة تتواصل مصحوبة برياح مغبرة

رياح سرعتها 60 كم/ ساعة بمناطق غرب وشمال غرب المملكة
توقّعت الأرصاد أن يستمر، اليوم، تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى 1 كم على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها اليومي: تنشط الرياح الشرقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة على مناطق غرب وشمال غرب المملكة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.
وتابعت: في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة ومرتفعات منطقة جازان. ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على شمال ووسط المملكة خلال الليل والصباح الباكر.
توقّعت الأرصاد أن يستمر، اليوم، تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى 1 كم على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها اليومي: تنشط الرياح الشرقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة على مناطق غرب وشمال غرب المملكة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.
وتابعت: في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة ومرتفعات منطقة جازان. ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على شمال ووسط المملكة خلال الليل والصباح الباكر.
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
11:00 AM
رياح سرعتها 60 كم/ ساعة بمناطق غرب وشمال غرب المملكة
توقّعت الأرصاد أن يستمر، اليوم، تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى 1 كم على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها اليومي: تنشط الرياح الشرقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة على مناطق غرب وشمال غرب المملكة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.
وتابعت: في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة ومرتفعات منطقة جازان. ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على شمال ووسط المملكة خلال الليل والصباح الباكر.