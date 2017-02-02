"الأرصاد": الكتلة الهوائية الباردة تتواصل مصحوبة برياح مغبرة

رياح سرعتها 60 كم/ ساعة بمناطق غرب وشمال غرب المملكة

توقّعت الأرصاد أن يستمر، اليوم، تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى 1 كم على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة.

وأضافت الهيئة في تقريرها اليومي: تنشط الرياح الشرقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة على مناطق غرب وشمال غرب المملكة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وتابعت: في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة ومرتفعات منطقة جازان. ولا يُستبعد تكوّن الصقيع على شمال ووسط المملكة خلال الليل والصباح الباكر.