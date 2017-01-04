"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة يتواصل بهذه المناطق

مصحوباً برياح نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأضافت: سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة, فيما يُتوقع تكوُّن الضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة وشرقها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.