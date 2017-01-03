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"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

يصحبها رياحٌ سطحية مُثيرة للأتربة والغبار .. وسماءٌ غائمة بمواقع عدة

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

 

وتابعت: يصحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
سبق

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

 

وتابعت: يصحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:25 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:34 AM
يصحبها رياحٌ سطحية مُثيرة للأتربة والغبار .. وسماءٌ غائمة بمواقع عدة

"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,007

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

 

وتابعت: يصحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15- 40كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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