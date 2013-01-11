"الأرصاد": درجات الحرارة المنخفضة تتواصل بهذه المناطق

مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار

توقّعت هيئة الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مساءً على وسط المملكة وشرقها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤثر في مدى الرؤية الأفقية، وتوقعت سماءً غائمة جزئياً على شمال ووسط وغرب المملكة.