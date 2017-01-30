"الأرصاد": رياحٌ مُثيرة للأتربة وسماءٌ غائمة بمناطق المملكة

قالت: يُتوقع تكوُّن الصقيع ليلاً على مناطق الحدود الشمالية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها؛ تمتد إلى منطقة نجران؛ كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، والباحة، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى منطقة الجوف.







كما توقّعت، سماءً غائمة جزئياً على مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية؛ كذلك على الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.