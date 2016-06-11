توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران. بينما تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعديّة المُمطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحوّل إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-06-09 توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران.



بينما تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعديّة المُمطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحوّل إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 01:14 PM

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة رياح مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض تمتد إلى نجران





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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران.



بينما تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعديّة المُمطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحوّل إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

