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"الأرصاد": طقس حار على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة وشمالها

رياح مغبرة بالحدود الشمالية والجوف تمتد إلى تبوك ومكة والمدينة والرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الساحلية منها, كذلك على منطقتَي الشرقية والرياض.

وأضاف التقرير: في حين تكون السماء غائمةً جزئياً مع فرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": طقس حار على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة وشمالها
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الساحلية منها, كذلك على منطقتَي الشرقية والرياض.

وأضاف التقرير: في حين تكون السماء غائمةً جزئياً مع فرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:12 AM

"الأرصاد": طقس حار على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة وشمالها

رياح مغبرة بالحدود الشمالية والجوف تمتد إلى تبوك ومكة والمدينة والرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، خاصة الأجزاء الساحلية منها, كذلك على منطقتَي الشرقية والرياض.

وأضاف التقرير: في حين تكون السماء غائمةً جزئياً مع فرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، خاصة على الجزء الشمالي، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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