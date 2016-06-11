الأسبوع 231 .. العيادات السعودية تقدّم خدماتها لـ 2781 لاجئاً سورياً بـ "الزعتري"

تضمنت 1960 تحليلاً ووصفة .. و"المفعلاني": نحرص على تقديم العلاج بأعلى مستوياته

قدّمت العيادات التخصّصية السعودية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 2781 مراجعاً من الأشقاء السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري في أسبوع العمل رقم 231 منذ بدء تقديم الخدمات الطبية هناك.



وأوضح التقرير الإحصائي الأسبوعي الذي تصدره العيادات التخصّصية، أن سجلات العيادات الطبية دوّنت مراجعة 734 حالة في عيادة الأطفال ممّن يعانون الأمراض الموسمية، فيما استقبلت عيادة القلب 39 مراجعاً، والنسائية 164 مراجعاً، فيما تلقى 251 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 248 حالة، والعظام مع 146 حالة.



من جانبها، كشفت عيادة الجلدية على 318 حالة وقدّم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعو عيادة الأنف والأذن والحنجرة 108 حالات، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 66 طفلاً وقدّمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي "شقيقي صحتك تهمني".



من جهته، أجرى قسم المختبر 119 تحليلاً مخبرياً وصرفت العيادات 1841 وصفة تتضمن الأدوية والعقاقير الطبية، إضافة إلى 90 علبة حليب ضمن برنامج "نمو بصحة وأمان".



وأكّد المدير الطبي للعيادات التخصّصية السعودية، الدكتور حامد المفعلاني؛ أن العمل يسير على أكمل وجه في تقديم الخدمات العلاجية للأشقاء السوريين، مبرزاً الحرص على مراعاة تقديم العلاج بأعلى مستوياته للحالات المرضية بوصفها أحد أهم الأهداف التي تسعى الحملة السعودية إلى تحقيقها.

