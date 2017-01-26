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الأسهم السعودية تبدأ تعاملات نهاية الأسبوع مرتفعة

بنحو 7 نقاط والمؤشر عند مستوى 7135 نقطة

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.

كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.

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الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأسهم السعودية تبدأ تعاملات نهاية الأسبوع مرتفعة
سبق

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.

كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
11:51 AM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:53 AM
بنحو 7 نقاط والمؤشر عند مستوى 7135 نقطة

الأسهم السعودية تبدأ تعاملات نهاية الأسبوع مرتفعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.

كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.

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100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,918
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,016
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

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