الأسهم السعودية تبدأ تعاملات نهاية الأسبوع مرتفعة

بنحو 7 نقاط والمؤشر عند مستوى 7135 نقطة

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.

كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.