الأسهم السعودية تبدأ تعاملات نهاية الأسبوع مرتفعة

بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.
كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.
بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.
كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.الأسهم السعودية الأسهم إقتصاد سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7155 نقطة سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7197 نقطة "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7166 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7257 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7198 نقطة خبير اقتصادي: غاب رئيس سوق المال فتلاعب كبار المضاربين بالأسهم سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 6894 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6921 نقطة
بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.
كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.
بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنحو 7 نقاط، حيث كان المؤشر العام عند مستوى 7135 نقطة.
كما ارتفعت أسهم 71 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى.