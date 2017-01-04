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"الأشرفي": السعودية تسعى إلى وحدة الأمة الإسلامية دون تفرقة

قال: الحوثيون و"داعش" و"حزب الله" سواء.. ولا مكان لأفكار "الخميني" و"خامنئي"

 استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغنام، في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس علماء باكستان فيما يخص العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال الشيخ طاهر الأشرفي: ناقشنا خلال اللقاء ما يتعلق بأمور الأمة، ولا سيما ما يتصل بالتطرف والإرهاب، والعمل الإسلامي في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لكل خير.

وأشاد "الأشرفي" بالخدمات المباركة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، والتي ليس لها نظير، لافتاً إلى أن المملكة عملت ولا تزال تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، وأمدت المسلمين في أرجاء العالم أجمع بالمصحف الشريف، وكذا فإن خدمات المملكة للحجاج والمعتمرين لا مثيل لها، وخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي العهد وولي ولي العهد همهم خدمة الإسلام والمسلمين، ومساعدات المملكة للمسلمين في كل أقطار العالم، وفي كل مكان.

 وأردف: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تسعى وتهدف إلى وحدة الأمة الإسلامية، ووزارة الشؤون الإسلامية تعمل لهذا أيضاً دون تطرف، ولا تفريق بين أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، فالمملكة تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، ومن أراد رؤية الوحدة الإسلامية الحقة، فسيراها واضحة دون غموض في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكذا يراها في البقاع المقدسة والمشاعر الطاهرة، منى ومزدلفة وعرفة، وعموماً فإن خدمات المملكة لا نظير لها.

 وتناول رئيس مجلس علماء باكستان الأوضاع في اليمن، والأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام ويقوم بها الحوثيون وأعوانهم ضد الشعب اليمني، وتهديد أمنه واستقراره، وكذلك تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلاً: إن الحوثيين مجرمون والأحزاب الإرهابية التي تقتل الأبرياء في العراق والشام والحوثيون الذين يهاجمون المملكة، و"داعش" وما يسمى بـ"حزب الله" أو غيرهما سواء، ليس بينهم فرق، متسائلاً: هل الذي يهاجم المدينة المنورة ومكة المكرمة مسلم؟!، هذا ليس له علاقة بالإسلام، فأعداء الإسلام يريدون أن يهددوا أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين، ولكن -إن شاء الله- لن ينجحوا، والأمة كلها ونحن بأموالنا وأولادنا خدم للإسلام والمسلمين، ونحن جنود لخادم الحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين، ونفتخر بهذا.

واستنكر "الأشرفي" التدخلات الإيرانية في العالم الإسلامي، مضيفاً: أقول للإيرانيين: لا تلعبوا مع البلاد الإسلامية، ولا ترسلوا الحريق للبلاد الإسلامية؛ لأنهم إذا كانوا يسعون لإشعال الحرائق في البلاد الإسلامية فهل ديارهم بمنأى عن الحريق؟! وليعلموا أنه لا مكان لأفكار "الخميني" و"خامنئي" في بلاد الإسلام، ولا حل إلا أن يوقف الإيرانيون تدخلاتهم ويكفوا عن الشام، والعراق، واليمن، والبحرين، وغيرها من البلاد الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأشرفي": السعودية تسعى إلى وحدة الأمة الإسلامية دون تفرقة
سبق

 استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغنام، في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس علماء باكستان فيما يخص العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال الشيخ طاهر الأشرفي: ناقشنا خلال اللقاء ما يتعلق بأمور الأمة، ولا سيما ما يتصل بالتطرف والإرهاب، والعمل الإسلامي في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لكل خير.

وأشاد "الأشرفي" بالخدمات المباركة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، والتي ليس لها نظير، لافتاً إلى أن المملكة عملت ولا تزال تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، وأمدت المسلمين في أرجاء العالم أجمع بالمصحف الشريف، وكذا فإن خدمات المملكة للحجاج والمعتمرين لا مثيل لها، وخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي العهد وولي ولي العهد همهم خدمة الإسلام والمسلمين، ومساعدات المملكة للمسلمين في كل أقطار العالم، وفي كل مكان.

 وأردف: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تسعى وتهدف إلى وحدة الأمة الإسلامية، ووزارة الشؤون الإسلامية تعمل لهذا أيضاً دون تطرف، ولا تفريق بين أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، فالمملكة تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، ومن أراد رؤية الوحدة الإسلامية الحقة، فسيراها واضحة دون غموض في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكذا يراها في البقاع المقدسة والمشاعر الطاهرة، منى ومزدلفة وعرفة، وعموماً فإن خدمات المملكة لا نظير لها.

 وتناول رئيس مجلس علماء باكستان الأوضاع في اليمن، والأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام ويقوم بها الحوثيون وأعوانهم ضد الشعب اليمني، وتهديد أمنه واستقراره، وكذلك تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلاً: إن الحوثيين مجرمون والأحزاب الإرهابية التي تقتل الأبرياء في العراق والشام والحوثيون الذين يهاجمون المملكة، و"داعش" وما يسمى بـ"حزب الله" أو غيرهما سواء، ليس بينهم فرق، متسائلاً: هل الذي يهاجم المدينة المنورة ومكة المكرمة مسلم؟!، هذا ليس له علاقة بالإسلام، فأعداء الإسلام يريدون أن يهددوا أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين، ولكن -إن شاء الله- لن ينجحوا، والأمة كلها ونحن بأموالنا وأولادنا خدم للإسلام والمسلمين، ونحن جنود لخادم الحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين، ونفتخر بهذا.

واستنكر "الأشرفي" التدخلات الإيرانية في العالم الإسلامي، مضيفاً: أقول للإيرانيين: لا تلعبوا مع البلاد الإسلامية، ولا ترسلوا الحريق للبلاد الإسلامية؛ لأنهم إذا كانوا يسعون لإشعال الحرائق في البلاد الإسلامية فهل ديارهم بمنأى عن الحريق؟! وليعلموا أنه لا مكان لأفكار "الخميني" و"خامنئي" في بلاد الإسلام، ولا حل إلا أن يوقف الإيرانيون تدخلاتهم ويكفوا عن الشام، والعراق، واليمن، والبحرين، وغيرها من البلاد الإسلامية.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:46 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
07:47 AM
قال: الحوثيون و"داعش" و"حزب الله" سواء.. ولا مكان لأفكار "الخميني" و"خامنئي"

"الأشرفي": السعودية تسعى إلى وحدة الأمة الإسلامية دون تفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغنام، في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس علماء باكستان فيما يخص العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله.

وفي تصريح له عقب اللقاء، قال الشيخ طاهر الأشرفي: ناقشنا خلال اللقاء ما يتعلق بأمور الأمة، ولا سيما ما يتصل بالتطرف والإرهاب، والعمل الإسلامي في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لكل خير.

وأشاد "الأشرفي" بالخدمات المباركة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، والتي ليس لها نظير، لافتاً إلى أن المملكة عملت ولا تزال تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، وأمدت المسلمين في أرجاء العالم أجمع بالمصحف الشريف، وكذا فإن خدمات المملكة للحجاج والمعتمرين لا مثيل لها، وخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي العهد وولي ولي العهد همهم خدمة الإسلام والمسلمين، ومساعدات المملكة للمسلمين في كل أقطار العالم، وفي كل مكان.

 وأردف: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تسعى وتهدف إلى وحدة الأمة الإسلامية، ووزارة الشؤون الإسلامية تعمل لهذا أيضاً دون تطرف، ولا تفريق بين أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، فالمملكة تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، ومن أراد رؤية الوحدة الإسلامية الحقة، فسيراها واضحة دون غموض في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكذا يراها في البقاع المقدسة والمشاعر الطاهرة، منى ومزدلفة وعرفة، وعموماً فإن خدمات المملكة لا نظير لها.

 وتناول رئيس مجلس علماء باكستان الأوضاع في اليمن، والأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام ويقوم بها الحوثيون وأعوانهم ضد الشعب اليمني، وتهديد أمنه واستقراره، وكذلك تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلاً: إن الحوثيين مجرمون والأحزاب الإرهابية التي تقتل الأبرياء في العراق والشام والحوثيون الذين يهاجمون المملكة، و"داعش" وما يسمى بـ"حزب الله" أو غيرهما سواء، ليس بينهم فرق، متسائلاً: هل الذي يهاجم المدينة المنورة ومكة المكرمة مسلم؟!، هذا ليس له علاقة بالإسلام، فأعداء الإسلام يريدون أن يهددوا أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين، ولكن -إن شاء الله- لن ينجحوا، والأمة كلها ونحن بأموالنا وأولادنا خدم للإسلام والمسلمين، ونحن جنود لخادم الحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين، ونفتخر بهذا.

واستنكر "الأشرفي" التدخلات الإيرانية في العالم الإسلامي، مضيفاً: أقول للإيرانيين: لا تلعبوا مع البلاد الإسلامية، ولا ترسلوا الحريق للبلاد الإسلامية؛ لأنهم إذا كانوا يسعون لإشعال الحرائق في البلاد الإسلامية فهل ديارهم بمنأى عن الحريق؟! وليعلموا أنه لا مكان لأفكار "الخميني" و"خامنئي" في بلاد الإسلام، ولا حل إلا أن يوقف الإيرانيون تدخلاتهم ويكفوا عن الشام، والعراق، واليمن، والبحرين، وغيرها من البلاد الإسلامية.

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