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الأفلاج.. ضبْط وافديْن حاولا تضليل الضبط الأمني بإقامات مزورة

من جنسية إفريقية وأُحِيلا وقائد مركبتهما اليمني لجهات التحقيق

 تَمَكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط وافديْن من جنسية إفريقية حاولا تضليل رجال الأمن؛ أحدهما بهوية مزورة والآخر منتحل شخصية شخص آخر.

 

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا، قبل ظهر اليوم الأحد، في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الرياض باتجاه الجنوب، يقودها مقيم من جنسية يمنية، وبرفقته وافدان من جنسية صومالية.

 

وأضاف المصدر أنه بالتحقيق معهم اتضح أن مرافقيْ السائق أحدهما يحمل هوية مزورة، والآخر منتحل شخصية بحمله إقامة شخص آخر، ومخالفان لنظام الإقامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقيه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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الأفلاج.. ضبْط وافديْن حاولا تضليل الضبط الأمني بإقامات مزورة
سبق

 تَمَكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط وافديْن من جنسية إفريقية حاولا تضليل رجال الأمن؛ أحدهما بهوية مزورة والآخر منتحل شخصية شخص آخر.

 

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا، قبل ظهر اليوم الأحد، في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الرياض باتجاه الجنوب، يقودها مقيم من جنسية يمنية، وبرفقته وافدان من جنسية صومالية.

 

وأضاف المصدر أنه بالتحقيق معهم اتضح أن مرافقيْ السائق أحدهما يحمل هوية مزورة، والآخر منتحل شخصية بحمله إقامة شخص آخر، ومخالفان لنظام الإقامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقيه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:39 PM
من جنسية إفريقية وأُحِيلا وقائد مركبتهما اليمني لجهات التحقيق

الأفلاج.. ضبْط وافديْن حاولا تضليل الضبط الأمني بإقامات مزورة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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 تَمَكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط وافديْن من جنسية إفريقية حاولا تضليل رجال الأمن؛ أحدهما بهوية مزورة والآخر منتحل شخصية شخص آخر.

 

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا، قبل ظهر اليوم الأحد، في مركبة من نوع "كورولا" قادمة من مدينة الرياض باتجاه الجنوب، يقودها مقيم من جنسية يمنية، وبرفقته وافدان من جنسية صومالية.

 

وأضاف المصدر أنه بالتحقيق معهم اتضح أن مرافقيْ السائق أحدهما يحمل هوية مزورة، والآخر منتحل شخصية بحمله إقامة شخص آخر، ومخالفان لنظام الإقامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقيه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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