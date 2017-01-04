الأمم المتحدة: ألفا عراقي يفرون يومياً من الموصل

تسجيل مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين

أكدت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من ألفي عراقي يومياً يفرون من الموصل، وهو ما يزيد بعدة مئات يوميا عما كان عليه الوضع قبل أن تبدأ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مرحلة جديدة في معركتها لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفقا لـ "رويترز" فقد ذكرت الأمم المتحدة أنه مع تقدم القوات العراقية فإنه يجري تسجيل مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين أيضا.

وتشير الأنباء الواردة من هناك أن تفوق القوات العراقية حدا بعدد من المتشددين إلى الاختباء بين السكان واستغلال الوضع بالمدينة لصالحهم من خلال إخفاء سيارات ملغومة في أزقة ضيقة ونشر قناصة فوق أسطح مبان عالية تؤوي مدنيين وحفر أنفاق ومد ممرات بين المباني.



وكانت العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة قد توقفت بعد تحقيق عدة مكاسب سريعة عدة أسابيع لكن القوات العراقية استأنفت تقدمها يوم الخميس الماضي من شرق الموصل صوب نهر دجلة على عدة جبهات.

