"الأمن العام" يؤكد تعامله بكل حزم مع البلاغات الكيدية الواردة عبر تطبيق "كلنا أمن"

شدد على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق أصحابها

أكد الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن" التابع للأمن العام، أن هناك إجراءات حازمة وصارمة، يتم اتخاذها للتعامل مع البلاغات الكيدية التي يتم استقبالها عبر تطبيق "كلنا أمن"، الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وقال الحساب في تغريدة له قبل قليل: "يتم التعامل مع البلاغات الكيدية المقدمة عبر تطبيق "كلنا أمن" بمنتهى الحزم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بحق أصحابها.

وكان تطبيق "كلنا أمن"، قد تم إطلاقه العام الماضي على الهواتف المحمولة بغرض جعل المواطن والمقيم جزءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية الحثيث إلى الاستفادة مما تقدّمه التقنية الحديثة من يسرٍ وسهولة في عمليات التواصل، واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة الوصول إليها.

ويحرص "الأمن العام" على رفع قدرة رجل الأمن في سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية وتوفير الجهد على المواطنين والمقيمين.