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الأمير محمد بن ناصر لـ"سبق": أعمال الشباب الإبداعية بـ"جازان شو" تستحق الاستمتاع بها

أكد حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن ما شاهده من تنظيم إبداعي لفعاليات جازان شو من قِبل الشباب يسر الخاطر، ويؤكد للجميع أن جازان مبدعة بشبابها وشاباتها.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لفعاليات جازان شو التي تنظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي، والتي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع جازان الفل مشتى الكل.

وقال في تصريح لـ"سبق": "أنا سعيد جدًا بما شاهدته الليلة من عروض نالت استحسان وقبول الحضور خصوصًا احتواء الشباب والأطفال ليتمكنوا من إخراج طاقاتهم الإبداعية".

وأكد حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بتراث المنطقة وما تزخر به من مقومات جعلتها في مصاف المناطق السياحية.

وأثنى على تميز فكرة جازان شو، مشيرًا إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه ومتابعته الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، معربًا عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

وجدد الأمير محمد بن ناصر في ختام تصريحه الدعوة لأبناء الوطن العزيز زيارة منطقة جازان والاستمتاع بما تمتلكه من المقومات الطبيعية والسياحية والأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام والتعرف على هذا الجزء الغالي من البلاد.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي .

وثمّن الكبيسي زيارة أمير منطقة جازان لمقر الفعالية، مؤكدًا أن دعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر، مجددًا الدعوة لكل أهالي وزوار المنطقة الاستمتاع بفعاليات جازان شو التي تستمر لمدة ثمانية أيام على الكورنيش الشمالي.

وفي ختام جولة أمير المنطقة أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير محمد بن ناصر لـ"سبق": أعمال الشباب الإبداعية بـ"جازان شو" تستحق الاستمتاع بها
سبق

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن ما شاهده من تنظيم إبداعي لفعاليات جازان شو من قِبل الشباب يسر الخاطر، ويؤكد للجميع أن جازان مبدعة بشبابها وشاباتها.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لفعاليات جازان شو التي تنظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي، والتي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع جازان الفل مشتى الكل.

وقال في تصريح لـ"سبق": "أنا سعيد جدًا بما شاهدته الليلة من عروض نالت استحسان وقبول الحضور خصوصًا احتواء الشباب والأطفال ليتمكنوا من إخراج طاقاتهم الإبداعية".

وأكد حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بتراث المنطقة وما تزخر به من مقومات جعلتها في مصاف المناطق السياحية.

وأثنى على تميز فكرة جازان شو، مشيرًا إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه ومتابعته الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، معربًا عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

وجدد الأمير محمد بن ناصر في ختام تصريحه الدعوة لأبناء الوطن العزيز زيارة منطقة جازان والاستمتاع بما تمتلكه من المقومات الطبيعية والسياحية والأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام والتعرف على هذا الجزء الغالي من البلاد.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي .

وثمّن الكبيسي زيارة أمير منطقة جازان لمقر الفعالية، مؤكدًا أن دعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر، مجددًا الدعوة لكل أهالي وزوار المنطقة الاستمتاع بفعاليات جازان شو التي تستمر لمدة ثمانية أيام على الكورنيش الشمالي.

وفي ختام جولة أمير المنطقة أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:37 AM
أكد حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر

الأمير محمد بن ناصر لـ"سبق": أعمال الشباب الإبداعية بـ"جازان شو" تستحق الاستمتاع بها

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فهد كاملي - جازان
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أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن ما شاهده من تنظيم إبداعي لفعاليات جازان شو من قِبل الشباب يسر الخاطر، ويؤكد للجميع أن جازان مبدعة بشبابها وشاباتها.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لفعاليات جازان شو التي تنظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي، والتي تُقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع جازان الفل مشتى الكل.

وقال في تصريح لـ"سبق": "أنا سعيد جدًا بما شاهدته الليلة من عروض نالت استحسان وقبول الحضور خصوصًا احتواء الشباب والأطفال ليتمكنوا من إخراج طاقاتهم الإبداعية".

وأكد حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بتراث المنطقة وما تزخر به من مقومات جعلتها في مصاف المناطق السياحية.

وأثنى على تميز فكرة جازان شو، مشيرًا إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه ومتابعته الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان وما يحقق من نجاحات سنة بعد أخرى، معربًا عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

وجدد الأمير محمد بن ناصر في ختام تصريحه الدعوة لأبناء الوطن العزيز زيارة منطقة جازان والاستمتاع بما تمتلكه من المقومات الطبيعية والسياحية والأجواء الشتوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام والتعرف على هذا الجزء الغالي من البلاد.

وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى المسرح المفتوح والألعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي .

وثمّن الكبيسي زيارة أمير منطقة جازان لمقر الفعالية، مؤكدًا أن دعمه كان وراء نجاحها وإخراجها بهذا المظهر، مجددًا الدعوة لكل أهالي وزوار المنطقة الاستمتاع بفعاليات جازان شو التي تستمر لمدة ثمانية أيام على الكورنيش الشمالي.

وفي ختام جولة أمير المنطقة أطلقت 1000 قذيفة من الألعاب النارية أنارت سماء مدينة جازان.

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