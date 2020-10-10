الأندية السعودية تهنئ منتخب مصر بالتأهل

بادرت الأندية السعودية وعدد من اللاعبين، بتقديم التهنئة إلى منتخب مصر، بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، وجاءت هذه التهاني عبر حسابات الأندية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك عدد من اللاعبين المصريين في الدوري السعودي، يتقدمهم: عصام الحضري، وحسام غالي، وكهربا، ومصطفى فتحي، ومحمد عبدالشافي، وشيكابالا.. وجاءت التهاني:

"نادي النصر السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير، يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر بتأهل المنتخب لكأس العالم".

نادي الهلال: "مبروك لأشقائنا المصريين تأهلهم إلى كأس العالم".

"النادي الأهلي يهنئ مصر بتأهل المنتخب الأول لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، ونهنئ نجمنا ونجم المنتخب المصري محمد عبدالشافي".

نادي الاتحاد: نبارك للشعب المصري الشقيق والنجم محمود كهربا تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم.

"نادي التعاون يهنئ الشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، تهنئة خاصة للثنائي عصام الحضري ومصطفى فتحي، ألف ألف مبروك التأهل إلى كأس العالم".

"نادي الرائد السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير، يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر، ومحترفنا شيكابالا بتأهل منتخبهم إلى كأس العالم".

نادي الشباب: "نهنئ المنتخب المصري الشقيق بمناسبة تأهل مصر إلى كأس العالم".

نادي أحد: "ألف مبروك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لمونديال روسيا 2018".

نادي الباطن: "نهنئ منتخب مصر والشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا برفقة منتخبنا السعودي".

نادي الفيصلي: "نبارك للأشقاء المصريين تأهل منتخبهم الوطني لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018".

نادي الفيحاء: "نبارك لأشقائنا بجمهورية مصر العربية التأهل لنهائيات كأس العالم".

كما غرّد عدد من اللاعبين السعوديين، وكتب ماجد عبدالله المشرف على المنتخب السعودي: "يوم عربي سعيد.. ‏نبارك لأحبابنا وأشقائنا في مصر التأهل لكأس العالم، ومنها للأفضل إن شاء الله، وأدام الله علينا جميعاً النصر والأفراح".

فيما كتب سامي الجابر: "مبروك ألف مبروك للفراعنة الوصول لمونديال روسيا، تحية للجماهير المصرية التي زفت منتخب بلدها لكأس العالم".

وغرد سعيد العويران: "ألف مبروك تأهل الفراعنة إلى روسيا 2018، إنجاز وقَف وراءه كل مصري مُحِبّ لمصر، عملوها الرجالة ورفعوا سقف الطموح لأبعد مدى".