"الأنصاري": "الخوف" سبب الخسارة القاسية أمام الأهلي

أوضح المحترف الكويتي في صفوف الاتحاد "فهد الأنصاري"؛ أن الخوف من عدم المحافظة على الهدف الأول كان سبباً في تراجع الفريق في مباراته مساء الجمعة أمام الأهلي في دوري جميل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال "الأنصاري": الحمد لله على كل حال، سجلنا الهدف الأول ولم نستطع المحافظة عليه، وافتقدنا للتركيز، وخصوصًا في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: المباراة مثلها مثل أي مباراة عادية خسارة 3 نقاط، لكن الدوري لم ينتهِ، وأمامنا مشوار طويل، ونطمح لتصحيح أخطاء المباراة لنتفاداها في المباريات القادمة.

وعن إصابته قال: شعرت بالألم في أول 10 دقائق، وكان الجهاز الفني والطبي وزملائي اللاعبون على علم بذلك، لكن لم يكن ذلك الألم الذي يمنعني من مواصلة المباراة.