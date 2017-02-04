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"الأنصاري": "الخوف" سبب الخسارة القاسية أمام الأهلي

أوضح المحترف الكويتي في صفوف الاتحاد "فهد الأنصاري"؛ أن الخوف من عدم المحافظة على الهدف الأول كان سبباً في تراجع الفريق في مباراته مساء الجمعة أمام الأهلي في دوري جميل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال "الأنصاري": الحمد لله على كل حال، سجلنا الهدف الأول ولم نستطع المحافظة عليه، وافتقدنا للتركيز، وخصوصًا في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: المباراة مثلها مثل أي مباراة عادية خسارة 3 نقاط، لكن الدوري لم ينتهِ، وأمامنا مشوار طويل، ونطمح لتصحيح أخطاء المباراة لنتفاداها في المباريات القادمة.

وعن إصابته قال: شعرت بالألم في أول 10 دقائق، وكان الجهاز الفني والطبي وزملائي اللاعبون على علم بذلك، لكن لم يكن ذلك الألم الذي يمنعني من مواصلة المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأنصاري": "الخوف" سبب الخسارة القاسية أمام الأهلي
سبق

أوضح المحترف الكويتي في صفوف الاتحاد "فهد الأنصاري"؛ أن الخوف من عدم المحافظة على الهدف الأول كان سبباً في تراجع الفريق في مباراته مساء الجمعة أمام الأهلي في دوري جميل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال "الأنصاري": الحمد لله على كل حال، سجلنا الهدف الأول ولم نستطع المحافظة عليه، وافتقدنا للتركيز، وخصوصًا في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: المباراة مثلها مثل أي مباراة عادية خسارة 3 نقاط، لكن الدوري لم ينتهِ، وأمامنا مشوار طويل، ونطمح لتصحيح أخطاء المباراة لنتفاداها في المباريات القادمة.

وعن إصابته قال: شعرت بالألم في أول 10 دقائق، وكان الجهاز الفني والطبي وزملائي اللاعبون على علم بذلك، لكن لم يكن ذلك الألم الذي يمنعني من مواصلة المباراة.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
12:54 AM

"الأنصاري": "الخوف" سبب الخسارة القاسية أمام الأهلي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
7
4,371

أوضح المحترف الكويتي في صفوف الاتحاد "فهد الأنصاري"؛ أن الخوف من عدم المحافظة على الهدف الأول كان سبباً في تراجع الفريق في مباراته مساء الجمعة أمام الأهلي في دوري جميل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال "الأنصاري": الحمد لله على كل حال، سجلنا الهدف الأول ولم نستطع المحافظة عليه، وافتقدنا للتركيز، وخصوصًا في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: المباراة مثلها مثل أي مباراة عادية خسارة 3 نقاط، لكن الدوري لم ينتهِ، وأمامنا مشوار طويل، ونطمح لتصحيح أخطاء المباراة لنتفاداها في المباريات القادمة.

وعن إصابته قال: شعرت بالألم في أول 10 دقائق، وكان الجهاز الفني والطبي وزملائي اللاعبون على علم بذلك، لكن لم يكن ذلك الألم الذي يمنعني من مواصلة المباراة.

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