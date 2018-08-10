الأهلي والفتح ينضمان لقائمة الأندية المسموح لها تسجيل اللاعبين

انضم ناديا الأهلي والفتح إلى قائمة الأندية المسموح لها تسجيل لاعبيها الجدد بعد تقديم الحوالات البنكية الخاصة بهم وتسديد كامل قرارات غرفة فض المنازعات؛ حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك عبر موقعه الرسمي على "تويتر" قائلًا:

"نادي الأهلي يقدم الحوالات البنكية للرواتب وسدد كامل قرارات غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع التسجيل. كما قدم الفتح الحوالات البنكية للرواتب وسدد كامل قرارات غرفة فض المنازعات، وبذلك يستطيع التسجيل".

وبذلك أصبح عدد الأندية التي تجاوزت عقبات تسجيل اللاعبين ستة هي أندية: الفيحاء، والفيصلي، والتعاون، والشباب، والأهلي، والفتح.