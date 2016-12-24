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الأهلي يبدأ مفاوضاته لـ"المولد".. ويستقبل "المالك"

بدأت إدارة نادي الأهلي رسميًّا بمفاوضة "سعيد المولد" ظهير فريق  الرائد الأيمن لضمه خلال الفترة الشتوية، وذلك بطلب مدرب الفريق السويسري "كريستيان جروس" تحديدًا لسد الثغرات الفنية بالجهة اليمنى للفريق.
 
وأشارت مصادر "سبق" إلى أن اللاعب لديه عدة عروض من عدة أندية من ضمنها نادي عاصمي، وعرض الأهلي هو الأضعف لديه، وسيحدد اللاعب وجهته خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى قام المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي "سلمان المالك" بزيارة لمقر النادي الأهلي اليوم؛ حيث كان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة برئاسة "أحمد المرزوقي" بقاعة الملكي بالنادي، وقد أبدى "المالك" سعادة كبيرة بزيارة الصرح الرياضي العريق، كما أثنى على طريقة تصميم منشآت النادي الداخلية، شاكرًا استقبال إدارة النادي وترحيبهم. كما أشاد "المالك" بالجهود الكبيرة والعطاء غير المحدود الذي يقدمه رمز النادي الأهلي "الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز" ومتابعته المستمرة للنادي في مختلف ألعابه، وكذلك اهتمامه برياضة الوطن عمومًا.
 
واستعرض "المالك" برنامجه الانتخابي، مبينًا خطته في كيفية تطوير الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يبدأ مفاوضاته لـ"المولد".. ويستقبل "المالك"
سبق

بدأت إدارة نادي الأهلي رسميًّا بمفاوضة "سعيد المولد" ظهير فريق  الرائد الأيمن لضمه خلال الفترة الشتوية، وذلك بطلب مدرب الفريق السويسري "كريستيان جروس" تحديدًا لسد الثغرات الفنية بالجهة اليمنى للفريق.
 
وأشارت مصادر "سبق" إلى أن اللاعب لديه عدة عروض من عدة أندية من ضمنها نادي عاصمي، وعرض الأهلي هو الأضعف لديه، وسيحدد اللاعب وجهته خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى قام المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي "سلمان المالك" بزيارة لمقر النادي الأهلي اليوم؛ حيث كان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة برئاسة "أحمد المرزوقي" بقاعة الملكي بالنادي، وقد أبدى "المالك" سعادة كبيرة بزيارة الصرح الرياضي العريق، كما أثنى على طريقة تصميم منشآت النادي الداخلية، شاكرًا استقبال إدارة النادي وترحيبهم. كما أشاد "المالك" بالجهود الكبيرة والعطاء غير المحدود الذي يقدمه رمز النادي الأهلي "الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز" ومتابعته المستمرة للنادي في مختلف ألعابه، وكذلك اهتمامه برياضة الوطن عمومًا.
 
واستعرض "المالك" برنامجه الانتخابي، مبينًا خطته في كيفية تطوير الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:37 PM

الأهلي يبدأ مفاوضاته لـ"المولد".. ويستقبل "المالك"

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بكر فاضل - جدة
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بدأت إدارة نادي الأهلي رسميًّا بمفاوضة "سعيد المولد" ظهير فريق  الرائد الأيمن لضمه خلال الفترة الشتوية، وذلك بطلب مدرب الفريق السويسري "كريستيان جروس" تحديدًا لسد الثغرات الفنية بالجهة اليمنى للفريق.
 
وأشارت مصادر "سبق" إلى أن اللاعب لديه عدة عروض من عدة أندية من ضمنها نادي عاصمي، وعرض الأهلي هو الأضعف لديه، وسيحدد اللاعب وجهته خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى قام المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي "سلمان المالك" بزيارة لمقر النادي الأهلي اليوم؛ حيث كان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة برئاسة "أحمد المرزوقي" بقاعة الملكي بالنادي، وقد أبدى "المالك" سعادة كبيرة بزيارة الصرح الرياضي العريق، كما أثنى على طريقة تصميم منشآت النادي الداخلية، شاكرًا استقبال إدارة النادي وترحيبهم. كما أشاد "المالك" بالجهود الكبيرة والعطاء غير المحدود الذي يقدمه رمز النادي الأهلي "الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز" ومتابعته المستمرة للنادي في مختلف ألعابه، وكذلك اهتمامه برياضة الوطن عمومًا.
 
واستعرض "المالك" برنامجه الانتخابي، مبينًا خطته في كيفية تطوير الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة.

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