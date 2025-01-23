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"الإحصاءات": انخفاض الصادرات غيـر البترولية 9.1 % في نوفمبر الماضي

تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية السعودية في شهر نوفمبر 2016م، بنسبة   9.1 %؛ لتبلغ 14397 مليون ريـال مقابل 15842 مليون ريـال خلال شهر نوفمبر من عام 2015، فيما انخفضت مقارنة بشهر أكتوبر 2016 بنحو 592 مليون ريال بنسبة 3.9 %.

 

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاءات في أحدث تقرير لها صدر اليوم، أن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر 2016م بلغت 39757 مليون ريـال مقابل 51139 مليون ريـال بتراجع بنسبة 22.3 % مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

 

كما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية 14397 مليون ريـال بنسبة 36.21 % من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفتـرة مقابل 30.98 % خلال العام السابق.

 

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29 % من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 م، 217 مليار ريـال بنسبة 33.3 % من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.

 

 

 

وأكّدت أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر من عام 2016م بلغت 2715 مليون ريـال مقابل 2515 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بارتفاع بنسبة 8 %، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال نوفمبر 2016م 2982 مليون ريـال مقابل 3309 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بانخفاض بنسبة 9.9 %.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الإحصاءات": انخفاض الصادرات غيـر البترولية 9.1 % في نوفمبر الماضي
سبق

تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية السعودية في شهر نوفمبر 2016م، بنسبة   9.1 %؛ لتبلغ 14397 مليون ريـال مقابل 15842 مليون ريـال خلال شهر نوفمبر من عام 2015، فيما انخفضت مقارنة بشهر أكتوبر 2016 بنحو 592 مليون ريال بنسبة 3.9 %.

 

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاءات في أحدث تقرير لها صدر اليوم، أن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر 2016م بلغت 39757 مليون ريـال مقابل 51139 مليون ريـال بتراجع بنسبة 22.3 % مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

 

كما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية 14397 مليون ريـال بنسبة 36.21 % من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفتـرة مقابل 30.98 % خلال العام السابق.

 

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29 % من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 م، 217 مليار ريـال بنسبة 33.3 % من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.

 

 

 

وأكّدت أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر من عام 2016م بلغت 2715 مليون ريـال مقابل 2515 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بارتفاع بنسبة 8 %، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال نوفمبر 2016م 2982 مليون ريـال مقابل 3309 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بانخفاض بنسبة 9.9 %.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:31 PM

"الإحصاءات": انخفاض الصادرات غيـر البترولية 9.1 % في نوفمبر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية السعودية في شهر نوفمبر 2016م، بنسبة   9.1 %؛ لتبلغ 14397 مليون ريـال مقابل 15842 مليون ريـال خلال شهر نوفمبر من عام 2015، فيما انخفضت مقارنة بشهر أكتوبر 2016 بنحو 592 مليون ريال بنسبة 3.9 %.

 

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاءات في أحدث تقرير لها صدر اليوم، أن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر 2016م بلغت 39757 مليون ريـال مقابل 51139 مليون ريـال بتراجع بنسبة 22.3 % مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

 

كما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية 14397 مليون ريـال بنسبة 36.21 % من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفتـرة مقابل 30.98 % خلال العام السابق.

 

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريـال بنسبة 29 % من قيمة واردات المملكة خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2014 م، 217 مليار ريـال بنسبة 33.3 % من قيمة واردات المملكة خلال الفترة نفسها.

 

 

 

وأكّدت أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر من عام 2016م بلغت 2715 مليون ريـال مقابل 2515 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بارتفاع بنسبة 8 %، في حين بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال نوفمبر 2016م 2982 مليون ريـال مقابل 3309 مليون ريـال خلال نوفمبر 2015 ،بانخفاض بنسبة 9.9 %.

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