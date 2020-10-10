"الإحصاء" تستعرض التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

خلال ورشة عمل تعريفية عُقدت بمشاركة 40 جهة حكومية

عقدت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم, ورشة عمل تعريفية بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية, وبحضور أكثر من 120 مشاركاً يمثلون 40 جهة حكومية.

وجاء عقد الورشة تفعيلاً لتوجيه مجلس الوزراء المتضمّن اعتماد تصنيف الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" للأنشطة الاقتصادية في المملكة، واعتباره تصنيفًا معتمداً للجهات المعنية كافة، وذلك برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط, رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء المهندس عادل بن محمد فقيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سلمين التخيفي: نثمن اعتماد مجلس الوزراء للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC – 4" كتصنيف معتمد تعمل بموجبه الجهات ذات العلاقة كافة.

وأضاف: منذ صدور التوجيه في 25 رمضان 1438هـ حرصت الهيئة على التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق التصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية؛ للبدء في تمكينها من تطبيق التصنيف، وبناء عليه أعدّت الهيئة مع عدد من الخبراء الدوليين في مجال التصنيفات والمعايير الإحصائيةاً دليل إرشادياً؛ لتطبيق لتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC – 4"، يتضمن الأدوات والآليات التفصيلية التي تضمن التزام الجهات بتطبيق التصنيف وتقديم الدعم اللازم لها.

وأردف: تكمن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في عدد من الأهداف؛ منها توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة، وتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة، وإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.

وتابع: تشمل الأهداف كذلك توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية المادية والأرباح والخسائر والميزانيات، فضلاً عن توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.

وقال "التخيفي": التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيدخل حيز التطبيق في جميع الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وشركاؤها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وفي ختام الورشة، قدّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء, شكره وامتنانه لممثلي الجهات الحكومية على تعاونهم في سبيل اعتماد تطبيق التصنيف كشركاء فاعلين في القطاع الإحصائي.

يُذكر أنه منذ اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف في عام 1948، دأبت معظم البلدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف بكونه تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وقد صدر التنقيح الأول "ISIC_1"للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958.

وصدر التنقيح الثاني "ISIC_2" في عام 1968، ثم صدر التنقيح الثالث "ISIC_3" في عام 1990، وأخيراً أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد "ISIC4".

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مؤخراً تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.