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"الإحصاء": تقاريرنا لم تورد أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات

"المفرج": ما ذكرته إحدى الصحف هو استنتاج شخصي وليس معلومة

نفى المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، ما ذكرته إحدى الصحف المحلية الصادرة من الرياض، في تقرير أوردته، من أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات، وما نسبته الصحيفة للهيئة، مستندة على تقرير مسحي للقوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي 2016م.

واعتبر "المفرج" أن ما ذُكر عن أن "عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة" هو وجهة نظر الصحيفة فقط، واستنتاج شخصي لمُعدَّي المادة الصحفية المنشورة، مشيراً إلى أن التقرير الصادر من الهيئة لم يذكر أنَّ عمل المرأة هو أحد أهم مسببات الطلاق.

وأكد أن الهيئة العامة للإحصاء وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، ولا يدخل من ضمن مهامها ومسؤولياتها تقديم تحليل البيانات الإحصائية للإعلام.

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"الإحصاء": تقاريرنا لم تورد أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات
سبق

نفى المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، ما ذكرته إحدى الصحف المحلية الصادرة من الرياض، في تقرير أوردته، من أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات، وما نسبته الصحيفة للهيئة، مستندة على تقرير مسحي للقوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي 2016م.

واعتبر "المفرج" أن ما ذُكر عن أن "عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة" هو وجهة نظر الصحيفة فقط، واستنتاج شخصي لمُعدَّي المادة الصحفية المنشورة، مشيراً إلى أن التقرير الصادر من الهيئة لم يذكر أنَّ عمل المرأة هو أحد أهم مسببات الطلاق.

وأكد أن الهيئة العامة للإحصاء وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، ولا يدخل من ضمن مهامها ومسؤولياتها تقديم تحليل البيانات الإحصائية للإعلام.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
02:30 PM
"المفرج": ما ذكرته إحدى الصحف هو استنتاج شخصي وليس معلومة

"الإحصاء": تقاريرنا لم تورد أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفى المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، ما ذكرته إحدى الصحف المحلية الصادرة من الرياض، في تقرير أوردته، من أن السعوديات الموظفات أكثر طلاقاً من العاطلات، وما نسبته الصحيفة للهيئة، مستندة على تقرير مسحي للقوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي 2016م.

واعتبر "المفرج" أن ما ذُكر عن أن "عمل المرأة أحد أهم مسببات الطلاق في المملكة" هو وجهة نظر الصحيفة فقط، واستنتاج شخصي لمُعدَّي المادة الصحفية المنشورة، مشيراً إلى أن التقرير الصادر من الهيئة لم يذكر أنَّ عمل المرأة هو أحد أهم مسببات الطلاق.

وأكد أن الهيئة العامة للإحصاء وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات والمعلومات في المملكة العربية السعودية، ولا يدخل من ضمن مهامها ومسؤولياتها تقديم تحليل البيانات الإحصائية للإعلام.

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