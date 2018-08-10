"الإحصاء": لم نشكك بأي بيانات من "الصحة".. وهذه حقيقة أرقام العمليات الجراحية

قالت: ما تم نشره يخص أمراض النساء بمستشفيات الوزارة بحسب العملية والمنطقة

قالت هيئة الإحصاء، اليوم، إنها لم ترفض أو تشكك بأي بيانات إحصائية من وزارة الصحة، مؤكدة أنها تفخر بالعمل معهم، كشركاء فاعلين في القطاع الإحصائي .

وتفصيلاً، قالت الهيئة؛ تعقيباً على الخبر الذي نشرته بعض الصحف يوم أمس الثلاثاء 16/ 11/ 1438هـ الموافق 8 أغسطس 2017م، بعنوان ("الإحصاء" ترفض بيانات "الصحة" لعدم منطقيتها)، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج عدم صحة ما تم نشره، وأكد المفرج أن الهيئة العامة للإحصاء لم ترفض أي بيانات إحصائية من وزارة الصحة، ولم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص، بل وتعمل الهيئة العامة للإحصاء مع وزارة الصحة على عدد من المشاريع والإصدارات الإحصائية وفق تشاركية وتكامل.

وأضاف: كما تفخر الهيئة بالعمل مع جميع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لما يحقق أهداف التنمية في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن البيانات الإحصائية الواردة في الخبر هي بيانات منشورة في الكتاب الإحصائي، ومصدرها وزارة الصحة، وليست كما جاء في الخبر من أنها بيانات منسوبة لأحد تقارير الهيئة العامة للإحصاء، بل إن الهيئة لم تنشر بيانات إحصائية عن العمليات الجراحية، وما تم نشره يخص أمراض النساء بمستشفيات وزارة الصحة، بحسب نوع العملية والمنطقة الإدارية لعام 1437هـ فقط.

وأضاف "المفرج" أن الهيئة تبدي استغرابها على أن يتم نقل مثل هذه الأخبار دون تحقق من مصدرها، وتؤكد في الوقت نفسه أهمية دور كل وسائل الإعلام في النشر والتوعية، وبأن العمل معهم هو عمل تشاركي يهدف إلى المساهمة في التنمية الوطنية بجميع اتجاهاتها.