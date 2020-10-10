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"الإذاعة والتلفزيون": إنشاء أكاديمية إعلامية وشركتَيْن للإنتاج الإعلامي والاستثمار في أصول الهيئة

خلال اجتماع برئاسة وزير الثقافة والاعلام

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعًا اليوم برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس، الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس الخطط الإعلامية المعدة حول تطوير البرامج، والنهوض بالتلفزيون السعودي؛ لكي يلبي تطلعات المشاهدين، ويكون منافسًا في استقطاب المتلقين، ويتجاوب مع تفاعل المجتمع حول برامجه وتغطياته.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقارير المحتوى لاستثمار نقاط القوة والتميز التي قام بها التلفزيون والإذاعة في تغطية موسم الحج بشكل متميز، وكذلك التغطيات الشاملة لفعاليات اليوم الوطني، وما حظيت به الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى روسيا من تفاعل وتغطية استطاعت نقل الحدث واستثمار الأدوات الإعلامية بشكل موسع، أشرك العالم في الحدث بشكل جذاب ومهني.

وفي سبيل التطوير المنهجي للتلفزيون ضمن الخطة الإعلامية أصدر المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في بناء منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة على استيعاب المتغيرات، وخلق مستوى مميز من الأداء الإعلامي المهني. ومن تلك القرارات الموافقة على إنشاء أكاديمية إعلامية، وإنشاء شركة للإنتاج الإعلامي، وكذلك إنشاء شركة للاستثمار في أصول الهيئة.

وتسعى هذه الكيانات إلى تحقيق أهداف تطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون ضمن رؤية السعودية 2030 بشكل تنافسي متميز، يلبي الطموحات الإعلامية المأمولة من هذا القطاع المهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإذاعة والتلفزيون": إنشاء أكاديمية إعلامية وشركتَيْن للإنتاج الإعلامي والاستثمار في أصول الهيئة
سبق

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعًا اليوم برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس، الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس الخطط الإعلامية المعدة حول تطوير البرامج، والنهوض بالتلفزيون السعودي؛ لكي يلبي تطلعات المشاهدين، ويكون منافسًا في استقطاب المتلقين، ويتجاوب مع تفاعل المجتمع حول برامجه وتغطياته.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقارير المحتوى لاستثمار نقاط القوة والتميز التي قام بها التلفزيون والإذاعة في تغطية موسم الحج بشكل متميز، وكذلك التغطيات الشاملة لفعاليات اليوم الوطني، وما حظيت به الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى روسيا من تفاعل وتغطية استطاعت نقل الحدث واستثمار الأدوات الإعلامية بشكل موسع، أشرك العالم في الحدث بشكل جذاب ومهني.

وفي سبيل التطوير المنهجي للتلفزيون ضمن الخطة الإعلامية أصدر المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في بناء منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة على استيعاب المتغيرات، وخلق مستوى مميز من الأداء الإعلامي المهني. ومن تلك القرارات الموافقة على إنشاء أكاديمية إعلامية، وإنشاء شركة للإنتاج الإعلامي، وكذلك إنشاء شركة للاستثمار في أصول الهيئة.

وتسعى هذه الكيانات إلى تحقيق أهداف تطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون ضمن رؤية السعودية 2030 بشكل تنافسي متميز، يلبي الطموحات الإعلامية المأمولة من هذا القطاع المهم.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
08:37 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:08 AM

"الإذاعة والتلفزيون": إنشاء أكاديمية إعلامية وشركتَيْن للإنتاج الإعلامي والاستثمار في أصول الهيئة

خلال اجتماع برئاسة وزير الثقافة والاعلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعًا اليوم برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس، الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس الخطط الإعلامية المعدة حول تطوير البرامج، والنهوض بالتلفزيون السعودي؛ لكي يلبي تطلعات المشاهدين، ويكون منافسًا في استقطاب المتلقين، ويتجاوب مع تفاعل المجتمع حول برامجه وتغطياته.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقارير المحتوى لاستثمار نقاط القوة والتميز التي قام بها التلفزيون والإذاعة في تغطية موسم الحج بشكل متميز، وكذلك التغطيات الشاملة لفعاليات اليوم الوطني، وما حظيت به الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى روسيا من تفاعل وتغطية استطاعت نقل الحدث واستثمار الأدوات الإعلامية بشكل موسع، أشرك العالم في الحدث بشكل جذاب ومهني.

وفي سبيل التطوير المنهجي للتلفزيون ضمن الخطة الإعلامية أصدر المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في بناء منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة على استيعاب المتغيرات، وخلق مستوى مميز من الأداء الإعلامي المهني. ومن تلك القرارات الموافقة على إنشاء أكاديمية إعلامية، وإنشاء شركة للإنتاج الإعلامي، وكذلك إنشاء شركة للاستثمار في أصول الهيئة.

وتسعى هذه الكيانات إلى تحقيق أهداف تطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون ضمن رؤية السعودية 2030 بشكل تنافسي متميز، يلبي الطموحات الإعلامية المأمولة من هذا القطاع المهم.

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