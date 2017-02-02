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الإطاحة بالمشاركين في فيديو "إطلاق النار" بتبوك

الشرطة سجّلت اعترافهم وأحالتهم لجهة الاختصاص

تمكّنت شرطة منطقة تبوك من إلقاء القبض على كل الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو تضمّن إطلاق نار، فيما قيل وقتها إنه "جريمة قتل".

وقال مصدر لـ"سبق": "ملف القضية أغلق بالكامل بعد اعتراف المقبوض عليهم على خلفية الواقعة، وقد أحليت القضية لجهة الاختصاص".

وكانت شرطة تبوك قد كشفت في وقت سابق تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّدت أن الحادثة لم تؤدِّ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أنه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية؛ تم التعرف على الجناة وجميع أطراف الواقعة.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت بعد أن رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلالها صوت إطلاق نار، مع ظهور سيدة تحاول فضّ المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نُقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بالمشاركين في فيديو "إطلاق النار" بتبوك
سبق

تمكّنت شرطة منطقة تبوك من إلقاء القبض على كل الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو تضمّن إطلاق نار، فيما قيل وقتها إنه "جريمة قتل".

وقال مصدر لـ"سبق": "ملف القضية أغلق بالكامل بعد اعتراف المقبوض عليهم على خلفية الواقعة، وقد أحليت القضية لجهة الاختصاص".

وكانت شرطة تبوك قد كشفت في وقت سابق تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّدت أن الحادثة لم تؤدِّ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أنه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية؛ تم التعرف على الجناة وجميع أطراف الواقعة.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت بعد أن رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلالها صوت إطلاق نار، مع ظهور سيدة تحاول فضّ المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نُقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
01:58 PM
الشرطة سجّلت اعترافهم وأحالتهم لجهة الاختصاص

الإطاحة بالمشاركين في فيديو "إطلاق النار" بتبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
6
18,772

تمكّنت شرطة منطقة تبوك من إلقاء القبض على كل الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو تضمّن إطلاق نار، فيما قيل وقتها إنه "جريمة قتل".

وقال مصدر لـ"سبق": "ملف القضية أغلق بالكامل بعد اعتراف المقبوض عليهم على خلفية الواقعة، وقد أحليت القضية لجهة الاختصاص".

وكانت شرطة تبوك قد كشفت في وقت سابق تفاصيل مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّدت أن الحادثة لم تؤدِّ لجريمة قتل، بل نتج عنها إصابة بسيطة، وخرج المصاب من المستشفى في حينه بعد تلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أنه من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية؛ تم التعرف على الجناة وجميع أطراف الواقعة.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت بعد أن رصدتها كاميرا جوال أظهرت مشاجرة بين مجموعة من الشباب سُمع خلالها صوت إطلاق نار، مع ظهور سيدة تحاول فضّ المشاجرة قبل أن يظهر مصاب نُقل بعدها عبر مركبة إلى المستشفى.

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