الإطاحة بـ 5 آسيويين متهمين بسرقة مستودع للإطارات بجدة

رجال الشرطة عثروا في مسكن الموقوفين على مصنع للخمور

أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة بخمسة أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بسرقة أحد المستودعات الخاصة بالإطارات , كما تم الكشف عن مصنع للخمور في مسكنهم يديرونه.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٤/٦ بلاغا مفاده تعرض أحد المستودعات لسرقة مجموعة إطارات مخصصة للشاحنات من داخله".

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل أمني للقبض على الجناة ، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية وبالانتقال لمقر سكنهم عثر على بعض من الإطارات المسروقة والأدوات المستخدمة في عملية السرقة".

وأردف: "بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي وتفتيش مقر سكنهم تم ضبط مصنع للعرق المسكر، وتمت مصادرة المبضوطات وإيقاف المتهمين وإحالة أوراقهم لجهة الاختصاص".