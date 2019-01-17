النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بـ 5 آسيويين متهمين بسرقة مستودع للإطارات بجدة

رجال الشرطة عثروا في مسكن الموقوفين على مصنع للخمور

 أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة بخمسة أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بسرقة أحد المستودعات الخاصة بالإطارات , كما تم الكشف عن مصنع للخمور في مسكنهم يديرونه.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "مركز الجنوبية  بشرطة محافظة جدة  تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٤/٦ بلاغا مفاده تعرض أحد المستودعات لسرقة مجموعة إطارات مخصصة للشاحنات من داخله".

 

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل  أمني للقبض على الجناة ، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي  من ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية وبالانتقال لمقر سكنهم عثر على بعض من الإطارات المسروقة  والأدوات المستخدمة في  عملية السرقة".

 

وأردف: "بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي وتفتيش مقر سكنهم تم ضبط مصنع للعرق المسكر، وتمت مصادرة المبضوطات وإيقاف المتهمين وإحالة أوراقهم لجهة الاختصاص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإطاحة بـ 5 آسيويين متهمين بسرقة مستودع للإطارات بجدة
سبق

 أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة بخمسة أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بسرقة أحد المستودعات الخاصة بالإطارات , كما تم الكشف عن مصنع للخمور في مسكنهم يديرونه.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "مركز الجنوبية  بشرطة محافظة جدة  تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٤/٦ بلاغا مفاده تعرض أحد المستودعات لسرقة مجموعة إطارات مخصصة للشاحنات من داخله".

 

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل  أمني للقبض على الجناة ، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي  من ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية وبالانتقال لمقر سكنهم عثر على بعض من الإطارات المسروقة  والأدوات المستخدمة في  عملية السرقة".

 

وأردف: "بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي وتفتيش مقر سكنهم تم ضبط مصنع للعرق المسكر، وتمت مصادرة المبضوطات وإيقاف المتهمين وإحالة أوراقهم لجهة الاختصاص".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
03:33 PM
رجال الشرطة عثروا في مسكن الموقوفين على مصنع للخمور

الإطاحة بـ 5 آسيويين متهمين بسرقة مستودع للإطارات بجدة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
5,421

 أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة بخمسة أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بسرقة أحد المستودعات الخاصة بالإطارات , كما تم الكشف عن مصنع للخمور في مسكنهم يديرونه.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: "مركز الجنوبية  بشرطة محافظة جدة  تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٤/٦ بلاغا مفاده تعرض أحد المستودعات لسرقة مجموعة إطارات مخصصة للشاحنات من داخله".

 

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل  أمني للقبض على الجناة ، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي  من ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية وبالانتقال لمقر سكنهم عثر على بعض من الإطارات المسروقة  والأدوات المستخدمة في  عملية السرقة".

 

وأردف: "بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي وتفتيش مقر سكنهم تم ضبط مصنع للعرق المسكر، وتمت مصادرة المبضوطات وإيقاف المتهمين وإحالة أوراقهم لجهة الاختصاص".

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,146
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,660
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,950
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة