الإطاحة بـ155 مخالفاً ومركبة مسروقة ومخمورين بداير جازان

في ثلاثة بلاغات منفصلة وتم إحالتهم لجهات الاختصاص

تَمَكّن رجال اﻷمن بشرطة محافظة الداير بجازان والأجهزة الأمنية المساندة، من اﻹطاحة بعدد من المخالفين الأفارقة، بالإضافة لضبط مركبة مسروقة تحت التهديد ومجموعة من الأفارقة أثناء قيامهم بتعاطي المسكر بإحدى الشقق في ثلاث عمليات منفصلة.

وتم في العملية اﻷولى تنفيذُ حملة أمنية ميدانية شَمِلت عدداً من المواقع المشبوهة والوعرة بالمحافظة؛ مما أسفر عن اﻹطاحة بـ155 مخالفاً من الجنسية اﻹفريقية، وفي العملية الثانية تَمَكّن رجال اﻷمن من اﻹطاحة بشاب قام بسرقة مركبة من نوع "كامري" عَقِب قيامه بالاعتداء على صاحبها، وتهديده بالسلاح، وسرقتها، والفرار من الموقع؛ أما العملية الثالثة فتمت عقب ورود بلاغ عن تحصن مجهولين بإحدى الشقق، والقيام بأعمال مشبوهة؛ ليتم تشكيل فريق أمني ومداهمة الشقة؛ حيث وُجد بداخلها 6 أشخاص أفارقة جميعهم في حالة سكر.

واتخذت كافة اﻹجراءات اللازمة بحقهم وإحالة جميع الأشخاص لجهات الاختصاص.