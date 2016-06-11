أبدت وسائل إعلام أسترالية استغرابها بعد صدور بيان اتحاد القدم السعودي بشأن عدم التزام أفراد المنتخب السعودي بالوقوف دقيقة صمتاً على ضحايا هجوم بريطانيا الإرهابي الذي وقع في لندن في الثالث من يونيو. وقالت قناة 7 News الأسترالية: بيان اتحاد القدم السعودي متناقض، حيث إن فريق الأهلي السعودي وقف دقيقة صمتاً مع فريق برشلونة، في شهر ديسمبر 2016، حداداً على ضحايا فريق برازيلي سقطت الطائرة التي كانت تقلهم قبل نحو ستة أشهر وماتوا جميعاً. من ناحيتها، قالت قناة 9 News Melbourne: هناك لاعب واحد فقط التزم بالوقوف دقيقة صمتاً هو لاعب رقم 7، في إشارة إلى سلمان الفرج؛ لاعب المنتخب السعودي، فيما أهمل بقية اللاعبين الوقوف دقيقة صمتاً. ‎وكان الاتحاد السعودي قد أعلن، عبر بيان عاجل باللغة الإنجليزية، عن أسفه العميق واعتذاره عن عدم امتثال لاعبي المنتخب السعودي الالتزام بدقيقة واحدة صمتاً حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي. ‎وأوضح الاتحاد في البيان، أن اللاعبين لم يقصدوا عدم احترام ذكريات ضحايا الهجوم الإرهابي، وأضاف أنه يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف، ويقدم تعازيه الخالصة لأسر جميع الضحايا ولحكومة وشعب المملكة المتحدة.

الإعلام الأسترالي مخاطباً الاتحاد السعودي: بيانكم متناقض سويد الحارثي سبق 2017-06-09 أبدت وسائل إعلام أسترالية استغرابها بعد صدور بيان اتحاد القدم السعودي بشأن عدم التزام أفراد المنتخب السعودي بالوقوف دقيقة صمتاً على ضحايا هجوم بريطانيا الإرهابي الذي وقع في لندن في الثالث من يونيو.



وقالت قناة 7 News الأسترالية: بيان اتحاد القدم السعودي متناقض، حيث إن فريق الأهلي السعودي وقف دقيقة صمتاً مع فريق برشلونة، في شهر ديسمبر 2016، حداداً على ضحايا فريق برازيلي سقطت الطائرة التي كانت تقلهم قبل نحو ستة أشهر وماتوا جميعاً.



من ناحيتها، قالت قناة 9 News Melbourne: هناك لاعب واحد فقط التزم بالوقوف دقيقة صمتاً هو لاعب رقم 7، في إشارة إلى سلمان الفرج؛ لاعب المنتخب السعودي، فيما أهمل بقية اللاعبين الوقوف دقيقة صمتاً.



‎وكان الاتحاد السعودي قد أعلن، عبر بيان عاجل باللغة الإنجليزية، عن أسفه العميق واعتذاره عن عدم امتثال لاعبي المنتخب السعودي الالتزام بدقيقة واحدة صمتاً حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي.



‎وأوضح الاتحاد في البيان، أن اللاعبين لم يقصدوا عدم احترام ذكريات ضحايا الهجوم الإرهابي، وأضاف أنه يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف، ويقدم تعازيه الخالصة لأسر جميع الضحايا ولحكومة وشعب المملكة المتحدة.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 02:31 PM

الإعلام الأسترالي مخاطباً الاتحاد السعودي: بيانكم متناقض لاعب واحد التزم الوقوف دقيقة حداداً هو "سلمان الفرج"





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أبدت وسائل إعلام أسترالية استغرابها بعد صدور بيان اتحاد القدم السعودي بشأن عدم التزام أفراد المنتخب السعودي بالوقوف دقيقة صمتاً على ضحايا هجوم بريطانيا الإرهابي الذي وقع في لندن في الثالث من يونيو.



وقالت قناة 7 News الأسترالية: بيان اتحاد القدم السعودي متناقض، حيث إن فريق الأهلي السعودي وقف دقيقة صمتاً مع فريق برشلونة، في شهر ديسمبر 2016، حداداً على ضحايا فريق برازيلي سقطت الطائرة التي كانت تقلهم قبل نحو ستة أشهر وماتوا جميعاً.



من ناحيتها، قالت قناة 9 News Melbourne: هناك لاعب واحد فقط التزم بالوقوف دقيقة صمتاً هو لاعب رقم 7، في إشارة إلى سلمان الفرج؛ لاعب المنتخب السعودي، فيما أهمل بقية اللاعبين الوقوف دقيقة صمتاً.



‎وكان الاتحاد السعودي قد أعلن، عبر بيان عاجل باللغة الإنجليزية، عن أسفه العميق واعتذاره عن عدم امتثال لاعبي المنتخب السعودي الالتزام بدقيقة واحدة صمتاً حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي.



‎وأوضح الاتحاد في البيان، أن اللاعبين لم يقصدوا عدم احترام ذكريات ضحايا الهجوم الإرهابي، وأضاف أنه يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف، ويقدم تعازيه الخالصة لأسر جميع الضحايا ولحكومة وشعب المملكة المتحدة.

