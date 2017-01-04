"الإعلام" لا يطلق لقب شيخ إلا على مشايخ القبائل المعتمدين أو مشايخ الدين

بعد ملاحظتها مخالفاتٍ لوسائل إعلام لم تلتزم بتعليمات استخدام هذا اللقب

جددت وزارة الثقافة والإعلام دعوتها لوسائل الإعلام المحلية ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية، بضرورة التقيد بما صدر من أوامر وتعليمات حول عدم إطلاق لقب "شيخ" إلا لشخصيات محددة من المجتمع، وذلك فيما يصدر من تلك الوسائل من أخبار أو إعلانات.

وقالت الوزارة وفق -تعميم متداول-: إنها لاحظت من بعض محرري ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية إطلاق اسم "شيخ" على أشخاص ليسوا بمشايخ قبائل ولا مشايخ دين، وأن ذلك يعد مخالفة لما صدر من أوامر وتعليمات.

وأكدت وزارة الثقافة والإعلام على جميع وسائل الإعلام، عدمَ إطلاق هذا اللقب إلا على مشايخ القبائل الذين معهم ختم رسمي بذلك، أو مشايخ الدين، سواء ذلك في الأخبار أم التقارير أم الإعلانات.