الإفراج عن 41 سجينًا وموقوفًا في الحدود الشمالية

في مطالبات مالية بعد أن تم السداد عنهم

أفرجت القطاعات العسكرية والسجون بمنطقة الحدود الشمالية أمس عن النزلاء والموقوفين في مطالبات مالية، بعد أن تم السداد عنهم بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء وأسرهم، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى 41 شخصًا منهم 23 سجينًا و18 موقوفًا، وبقيمة تجاوزت الأربعة ملايين ومائتي ألف، فيما لا تزال اللجنة في حالة انعقاد حتى تنهي أعمالها، وسوف يعلن لاحقًا عن الدفعة الثانية.

وكانت جمعية تراحم لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الحدود الشمالية قد أطلقت، الأربعاء الماضي، حملة تبرعات تستهدف الإفراج عن السجناء والموقوفين في مراجعهم العسكرية برعاية كريمة من أمير المنطقة.