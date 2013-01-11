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163 مليار دولار

تنوي الإمارات العربية المتحدة استثمارها في مشاريع لإنتاج نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
 
أعلنت عن ذلك حكومة البلد، فقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في تغريدة "أعلنت دولة الإمارات خطتها للطاقة خلال الثلاثة عقود القادمة والتي توازن بين احتياجاتنا الاستهلاكية وأهدافنا البيئية" وذلك في سياق كشف الإمارات عن "إستراتيجة الطاقة 2050".
 
وبحسب "فرانس برس" فقد أعلنت دبي في وقت سابق من العام 2016 عن عزمها إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة ألف ميغاوات في 2030.
 
وكانت إمارة أبوظبي قد دشنت من جهتها في مارس 2013 ما كان يشكل حينها أكبر محطة طاقة شمسية عاملة في العالم يمكنها تزويد 20 ألف منزل بالكهرباء، أما اليوم فتبني شركات كورية جنوبية في أبوظبي 4 مولدات نووية يمكن لكل واحد منها إنتاج 1400 ميغاواط.
 

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163 مليار دولار
سبق

تنوي الإمارات العربية المتحدة استثمارها في مشاريع لإنتاج نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
 
أعلنت عن ذلك حكومة البلد، فقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في تغريدة "أعلنت دولة الإمارات خطتها للطاقة خلال الثلاثة عقود القادمة والتي توازن بين احتياجاتنا الاستهلاكية وأهدافنا البيئية" وذلك في سياق كشف الإمارات عن "إستراتيجة الطاقة 2050".
 
وبحسب "فرانس برس" فقد أعلنت دبي في وقت سابق من العام 2016 عن عزمها إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة ألف ميغاوات في 2030.
 
وكانت إمارة أبوظبي قد دشنت من جهتها في مارس 2013 ما كان يشكل حينها أكبر محطة طاقة شمسية عاملة في العالم يمكنها تزويد 20 ألف منزل بالكهرباء، أما اليوم فتبني شركات كورية جنوبية في أبوظبي 4 مولدات نووية يمكن لكل واحد منها إنتاج 1400 ميغاواط.
 

11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
12:18 AM

163 مليار دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
0
1,338

تنوي الإمارات العربية المتحدة استثمارها في مشاريع لإنتاج نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
 
أعلنت عن ذلك حكومة البلد، فقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في تغريدة "أعلنت دولة الإمارات خطتها للطاقة خلال الثلاثة عقود القادمة والتي توازن بين احتياجاتنا الاستهلاكية وأهدافنا البيئية" وذلك في سياق كشف الإمارات عن "إستراتيجة الطاقة 2050".
 
وبحسب "فرانس برس" فقد أعلنت دبي في وقت سابق من العام 2016 عن عزمها إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة ألف ميغاوات في 2030.
 
وكانت إمارة أبوظبي قد دشنت من جهتها في مارس 2013 ما كان يشكل حينها أكبر محطة طاقة شمسية عاملة في العالم يمكنها تزويد 20 ألف منزل بالكهرباء، أما اليوم فتبني شركات كورية جنوبية في أبوظبي 4 مولدات نووية يمكن لكل واحد منها إنتاج 1400 ميغاواط.
 

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