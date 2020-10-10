الإنتربول السعودي يُطيح بمطلوبيْن للمملكة

متهمان بالنصب والاحتيال بالمغرب والأردن

تمكّن الانتربول السعودي، خلال الأيام الماضية، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للمملكة بناءً على ما ورد من النيابة العامة بطلب ملاحقتهما دولياً.

جاء القبض على الأول ويُدعى "م ع م" مطلوبٌ بتهمة إصدار شيك دون رصيد بمملكة المغرب، وتمّ استرداده بتاريخ 14 / 1 / 1439هـ، حيث اتضح أن المطلوب يمارس عمليات نصب واحتيال على أشخاص أثناء وجوده خارج المملكة.

ويُدعى المتهم الآخر "ن س ف" وتمّ إلقاء القبض عليه وجلبه من الأردن بتاريخ 7 / 1 / 1439هـ؛ لقيامه بفتح محل استثمار لغرض الكسب السريع وإيهام الجمهور بأنها "أموال مرابحة" من خلال توظيف أشخاص لممارسة تلك الأعمال.

وأُحيل المطلوبان اللذان تمّ توقيفهما إلى جهة الاختصاص بالمملكة.